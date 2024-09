L’intelligence visuelle d’Apple pourrait être une étape vers les lunettes Apple

Il n’est pas difficile d’imaginer comment l’intelligence visuelle pourrait vous aider sur un appareil qui voit tout ce que vous voyez. Prenons l’idée d’en savoir plus sur un restaurant, comme Apple l’a montré pour Visual Intelligence sur un iPhone : au lieu de sortir votre téléphone de votre poche pour rechercher des informations sur un nouvel endroit, avec des lunettes, vous pourriez simplement regarder le restaurant, poser une question et demander aux lunettes de vous en dire plus.

Meta a déjà prouvé que les lunettes d’ordinateur avec un assistant IA peuvent être un outil efficace et utile pour identifier des objets. Il n’est pas difficile d’imaginer qu’Apple fasse quelque chose de similaire avec un niveau d’ajustement et de finition très élevé pour des lunettes théoriques. Apple ferait presque certainement en sorte que les lunettes se connectent également à toutes vos applications et à votre contexte personnel sur votre iPhone, ce qui rendrait l’intelligence visuelle encore plus pratique.