L’intelligence visuelle d’Apple est une version intégrée de Google Lens

L’intelligence visuelle vous permet de « savoir instantanément tout ce que vous voyez », a déclaré Craig Federighi, d’Apple, lors de l’événement de septembre de la société. Federighi a déclaré que la fonctionnalité est « activée par Camera Control », qui est le nom donné par la société à un nouveau bouton d’appareil photo capacitif qui se trouve désormais sur le côté des téléphones iPhone 16 et 16 Pro. Pour l’activer, les utilisateurs devront cliquer et maintenir le bouton, puis pointer l’appareil photo du téléphone vers ce qui les intéresse.

Les iPhones utilisent une « combinaison d’intelligence embarquée et de services Apple qui ne stockent jamais vos images » pour alimenter Visual Intelligence et vous permettre de prendre une photo d’un restaurant pour obtenir des informations sur ses horaires. Pointez votre appareil photo vers un dépliant et « des détails comme le titre, la date et le lieu sont automatiquement enregistrés », a-t-il déclaré. Federighi a ajouté que la fonctionnalité est « également votre passerelle vers des modèles tiers », ce qui suggère d’utiliser Visual Intelligence pour rechercher sur Google un vélo que vous trouvez dans la nature ou prendre une photo de notes d’étude pour obtenir de l’aide sur un concept.