L’intelligence artificielle simplifie la programmation : PDG

TAÏPEI –

L’intelligence artificielle signifie que tout le monde peut désormais être programmeur informatique car tout ce qu’il a à faire est de parler à l’ordinateur, a déclaré lundi le PDG de Nvidia, Jensen Huang, saluant la fin de la « fracture numérique ».

Nvidia est devenue la société de semi-conducteurs cotée la plus précieuse au monde en tant que fournisseur majeur de puces et de systèmes informatiques pour l’intelligence artificielle.

La semaine dernière, la société a prévu des revenus du deuxième trimestre supérieurs de plus de 50% aux estimations de Wall Street et a déclaré qu’elle augmentait l’offre pour répondre à la demande croissante de ses puces d’intelligence artificielle, qui sont utilisées pour alimenter ChatGPT et de nombreux services similaires.

S’adressant à des milliers de personnes au forum Computex à Taipei, Huang, qui est né dans le sud de Taïwan avant que sa famille n’immigre aux États-Unis lorsqu’il était enfant, a déclaré que l’IA menait une révolution informatique.

« Il ne fait aucun doute que nous sommes dans une nouvelle ère informatique », a-t-il déclaré dans un discours, chuchotant parfois des mots en mandarin ou en taïwanais pour le plus grand plaisir de la foule.

« À chaque époque informatique, vous pouviez faire différentes choses qui n’étaient pas possibles auparavant, et l’intelligence artificielle est certainement admissible », a ajouté Huang.

« La barrière de la programmation est incroyablement basse. Nous avons comblé la fracture numérique. Tout le monde est programmeur maintenant – il suffit de dire quelque chose à l’ordinateur », a-t-il déclaré.

« Le taux de progrès, parce qu’il est si facile à utiliser, est la raison pour laquelle il se développe si rapidement. Cela va toucher littéralement toutes les industries. »

Les puces de Nvidia ont aidé des entreprises telles que Microsoft Corp à ajouter des fonctionnalités de chat de type humain à des moteurs de recherche tels que Bing.

Huang a démontré ce que l’IA pouvait faire, notamment en obtenant un programme pour écrire une courte chanson pop faisant l’éloge de Nvidia avec seulement quelques mots d’instruction.

Il a dévoilé plusieurs nouvelles applications, dont un partenariat avec le plus grand groupe publicitaire mondial WPP pour un contenu génératif activé par l’IA pour la publicité numérique.

Nvidia s’est efforcé de répondre à la demande de ses puces IA, avec le PDG de Tesla Inc., Elon Musk, qui serait en train de créer une startup d’intelligence artificielle, la semaine dernière, déclarant à un intervieweur que les unités de traitement graphique (GPU) sont « considérablement plus difficiles à obtenir que drogues. »



(Reportage par Ben Blanchard; édité par Jason Neely)