L’intelligence artificielle sauvera-t-elle l’humanité ou la remplacera-t-elle ? Une avant-garde se fraye un chemin sur la gouvernance de l’IA

La question s’est posée avec une fréquence croissante ces dernières années, une sorte de bulle de pensée journalistique émergeant de la conscience collective des écrivains. L’intelligence artificielle (IA) sauvera-t-elle l’humanité ou nous supplantera-t-elle ?

D’une part, on nous dit que l’IA a le potentiel de résoudre certains des plus grands problèmes du monde – des défis comme la pauvreté, l’insécurité alimentaire, les inégalités et le changement climatique. D’autre part, certaines personnes très intelligentes ont émis des avertissements. Elon Musk a qualifié l’IA de “plus grande menace pour l’humanité”. Stephen Hawking a déclaré que la technologie pourrait « signifier la fin de la race humaine ». C’est une alarme majeure.

À l’échelle mondiale, il y a eu une augmentation du plaidoyer en faveur d’une IA éthique. L’Organisation de coopération et de développement économiques répertorie plus de 60 pays dotés de stratégies nationales d’IA, mais peu ont encore des lois strictes. Il existe un projet de loi sur l’IA dans l’Union européenne et aux États-Unis, et le 1er mars, la Chine a adopté une loi radicale régissant la manière dont les recommandations en ligne sont faites par le biais d’algorithmes. Le mois dernier, le gouvernement fédéral canadien s’est joint à la fête en introduisant la Loi sur l’intelligence artificielle et les données.

Le projet de loi sur l’intelligence artificielle et les données est l’un des trois éléments réglementaires de la loi de 2022 sur la mise en œuvre de la charte numérique. S’il est adopté, il obligera les entreprises à concevoir, développer et utiliser des systèmes d’IA à fort impact pour répondre à certaines exigences visant à identifier, évaluer et atténuer parti pris et préjudice. La loi sur l’intelligence artificielle et les données énonce sept exigences relatives à l’anonymisation des données, à l’évaluation de l’impact du système, à la gestion des risques, à la surveillance du système, à la tenue de registres, à la publication de la description du système et à la notification des dommages matériels. Ce projet de loi est remarquable parce qu’il s’agit du premier exemple d’une loi dure sur l’IA visant le secteur privé au Canada.

Il faudra un certain temps pour comprendre, en termes pratiques, ce que les entreprises devront faire pour se conformer, comment elles démontreront leur conformité et à quoi ressemblera l’approche du gouvernement fédéral en matière d’application. Comme pour le règlement général sur la protection des données de l’UE, les sanctions en cas d’infraction sont sévères et peuvent entraîner des amendes pouvant atteindre 10 millions de dollars ou 3 % des revenus mondiaux bruts d’une entreprise.

Ce qui semble probable, c’est que ce type de loi induira la création d’un tout nouveau marché de services – le marché de l’assurance IA. La volonté de développer des approches robustes pour assurer la fiabilité de l’IA est évidente dans des endroits comme le Royaume-Uni, où la culture d’une industrie d’assurance de l’IA de classe mondiale est considérée comme un élément essentiel pour exploiter le potentiel de transformation de la technologie.

Il existe une avant-garde de praticiens qui tracent la voie de la gouvernance de l’IA, mais il existe encore peu de modèles pratiques. Cela changera avec la réglementation. Les entreprises et autres organisations qui conçoivent, développent et déploient l’IA auront bientôt une raison concrète de comprendre ce que signifie pratiquer la gouvernance de l’IA – une fonction qui englobe l’établissement de garde-fous, l’application d’outils spécialisés et l’emploi de services tels que l’éducation, l’évaluation de la conformité et la troisième vérifications des partis.

Les entreprises qui le feront bien intégreront la gouvernance de l’IA dans leurs systèmes de gestion des risques d’entreprise, en identifiant et en atténuant les risques à chaque étape du cycle de vie de l’apprentissage automatique. L’assurance de l’IA est à la fois un besoin du marché et une opportunité de marché, et il y aura un flot de nouveaux entrants dans l’espace.

Qui entrera dans la mêlée ? L’opportunité semble mûre pour les professions agréées, avec leur combinaison d’expertise en la matière, de titres de compétences et d’intégrité – mais les grands éléments institutionnels ne mènent pas toujours, car la taille et la vitesse sont souvent en tension. Peut-être verrons-nous l’émergence d’une nouvelle profession, basée sur un mélange de compétences en science des données, en technologie de l’information et en assurance. Peut-être que la communauté des start-up revendiquera ce territoire, avec une combinaison d’agilité et d’expertise.

Au cours des cinq prochaines années, nous assisterons à la croissance d’un nouveau marché majeur dans l’assurance technologique, et une grande partie de celui-ci sera construite autour de l’IA. La divulgation sera la clé de voûte de ce domaine émergent.

