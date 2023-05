L’intelligence artificielle présente un risque d’extinction similaire à la guerre nucléaire et aux pandémies, selon des experts | Actualités scientifiques et techniques

L’intelligence artificielle présente un risque d’extinction humaine similaire à celui des pandémies et de la guerre nucléaire, ont averti les experts.

Le patron de la firme derrière ChatGPTle chef du laboratoire d’IA de Google et PDG d’Anthropic – un autre grand IA cabinet, ont tous signé une lettre ouverte.

Il se lit comme suit : « Atténuer le risque d’extinction de l’IA devrait être une priorité mondiale aux côtés d’autres risques à l’échelle de la société tels que les pandémies et la guerre nucléaire. »

Le Center for AI Safety, qui a publié la déclaration, a déclaré qu’il espérait ouvrir la discussion car « il peut être difficile d’exprimer des inquiétudes concernant certains des risques les plus graves de l’IA avancée ».

informaticien britannique Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio, considérés par beaucoup comme les « parrains » de l’IA, ont également mis leur nom sur l’avertissement.

Plus de 350 personnes travaillant dans le domaine en tant qu’ingénieurs, chercheurs ou cadres se sont inscrites.

Les capacités en croissance rapide de l’IA ont suscité des inquiétudes similaires chez d’autres personnalités de premier plan ces derniers mois.

Le Premier ministre Rishi Sunak a rencontré les dirigeants des principales sociétés d’IA, ainsi que le patron de Google Sundar Pichaisur la nécessité de réglementer la technologie et d’atténuer les risques.

Et Elon Musk a rejoint un groupe d’experts en mars pour appeler à une pause de six mois dans la formation de grands modèles d’IA linguistiques – le type utilisé par ChatGPT et les chatbots similaires.

Cette lettre mettait en garde contre les « risques profonds » et indiquait que des systèmes puissants ne devraient être développés que lorsqu’il pourrait être assuré que « leurs effets seront positifs et leurs risques seront gérables ».

La propagation de la désinformation, la perte de millions d’emplois, jusqu’aux menaces existentielles pour la race humaine sont souvent citées comme des dangers potentiels si l’IA continue d’évoluer rapidement.

Bien qu’encore à ses balbutiements, la technologie a déjà attiré l’attention pour sa capacité à produire de fausses images et vidéos convaincantes, ainsi que des morceaux de musique clonés.

La popularité de ChatGPT aurait également a laissé les enseignants « déconcertés » alors qu’ils s’efforcent d’évaluer les avantages et les risques pour le système éducatif.

La semaine dernière, la capacité de ChatGPT a encore augmenté lorsqu’il obtenu l’accès aux données de recherche en temps réelce qui signifie qu’il peut donner des réponses basées sur l’actualité et l’actualité.