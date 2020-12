L’intelligence artificielle (IA) est progressivement devenue une partie de notre vie, de Siri à Alexa, et elle a maintenant résolu l’un des grands défis de la biologie.

Selon un rapport récent, l’IA a prédit comment les protéines se replient d’une chaîne d’acides aminés en formes 3D qui accomplissent les tâches de la vie. Magazine scientifique Selon un rapport, les organisateurs d’un concours de pliage de protéines cette semaine ont annoncé les réalisations des chercheurs de DeepMind, une société britannique d’IA.

La méthode utilisée par DeepMind aura des effets considérables, notamment en accélérant considérablement la création de nouveaux médicaments, selon les organisateurs.

Janet Thornton, directrice émérite de l’Institut européen de bioinformatique, a déclaré que ce que l’équipe DeepMind a accompli est fantastique et changera l’avenir de la biologie structurale et de la recherche sur les protéines.

Selon John Moult, biologiste structurel à l’Université du Maryland, Shady Grove, et co-fondateur du concours Critical Assessment of Protein Structure Prediction (CASP), il s’agit d’un problème vieux de 50 ans et il n’aurait jamais pensé qu’il le ferait. voir cela de son vivant.

Pour simplifier le sens: les protéines sont utilisées par l’organisme, des dizaines de milliers de protéines différentes, chacune une série de dizaines à centaines d’acides aminés. La séquence des acides aminés détermine la façon dont ils poussent et tirent tous entre eux et conduisent à des formes 3D complexes de protéines, qui à leur tour déterminent leur fonctionnement.

Il aidera également les chercheurs à développer des médicaments qui peuvent se loger dans les crevasses des protéines. Et être capable de synthétiser des protéines avec la structure souhaitée pourrait accélérer le développement d’enzymes pour fabriquer des biocarburants et des déchets plastiques.

Cependant, John Jumper, qui dirige le développement d’AlphaFold chez DeepMind, estime que les prévisions étaient encore trop approximatives. Le magazine Science le cite en disant qu’ils savaient à quel point ils étaient loin de leur pertinence biologique.

L’équipe a combiné l’apprentissage en profondeur avec un algorithme d’attention qui imite la façon dont quelqu’un assemble un puzzle.

Il a connecté des morceaux en groupes, dans ce cas des amas d’acides aminés, puis a cherché des moyens de joindre les amas en un tout plus grand.

L’IA a travaillé avec un réseau informatique construit autour de 128 processeurs d’apprentissage automatique. DeepMind a formé l’algorithme sur les quelque 170 000 structures protéiques connues.