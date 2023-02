L’intelligence artificielle pourrait-elle influencer la façon dont la musique est créée à l’avenir ?

La collaboration homme-machine devient de plus en plus la norme dans l’industrie musicale. SingSong, par exemple, est une intelligence artificielle capable de générer des pistes d’accompagnement pour accompagner les voix enregistrées par les chanteurs. Une percée qui inspire autant l’admiration qu’elle soulève des questions.

SingSong a été créé par des chercheurs du centre de recherche Google. Il est décrit comme une nouvelle façon intuitive de créer de la musique pour les chanteurs de tous niveaux. Jesse Engel et ses collègues ont utilisé un algorithme pour séparer les pistes instrumentales et vocales de 46 000 heures de musique. Ils ont formé un modèle d’intelligence artificielle précédemment développé par Google Research à partir de ces différents enregistrements. Cette phase expérimentale a permis à l’intelligence artificielle d’apprendre à travailler avec des pistes audio qui n’étaient pas initialement dans sa base de données et de créer des accompagnements musicaux personnalisés, selon le magazine New Scientist.

Mais comment se comparent-ils à ceux créés par les humains ? Pour répondre à cette question, les scientifiques ont diffusé 800 paires de courts enregistrements aux mélomanes. Ils voulaient savoir s’ils étaient capables de différencier les chansons avec des pistes d’accompagnement générées par l’IA et celles composées par un musicien humain ou ajoutées au hasard.

Les participants à l’étude, dont les résultats sont publiés en ligne, ont déclaré préférer l’apport de l’intelligence artificielle dans 66% des cas. Ils ont constaté que les accompagnements musicaux générés étaient plus compatibles avec la voix du chanteur principal. “Subjectivement parlant, SingSong produit des instrumentaux qui ont souvent une correspondance harmonique et temporelle claire avec les voix d’entrée”, écrivent les chercheurs.

Un concurrent direct pour les musiciens ?

Cependant, ils ont remarqué que SingSong avait plus de mal à créer des pistes d’accompagnement convaincantes lorsque les voix étaient enregistrées par des chanteurs amateurs. Cela semble être dû au fait que les chanteurs amateurs ont souvent du mal à rester dans le bon tempo et à maintenir la même hauteur. Mais Jess Aslan, professeur de musique à Goldsmiths, University of London, trouve ces premiers résultats très convaincants. «Je ne dirais pas que vous le sortiriez comme un morceau fini. Cela aurait besoin d’être développé, mais cela semble fonctionner en termes de cohérence, c’est sûr”, a-t-elle déclaré au New Scientist.

La création de SingSong soulève de nombreuses questions sur le rôle futur de l’intelligence artificielle dans l’industrie musicale. Certains craignent qu’il ne devienne un concurrent direct des auteurs-compositeurs, des producteurs et même des chanteurs. En effet, Microsoft a récemment développé un outil appelé Vall-E capable de reproduire n’importe quelle voix à partir d’un simple échantillon de trois secondes. Cette innovation pourrait potentiellement être utilisée dans la création de nouvelles chansons, même si elle n’a pas été créée dans ce but précis.

Néanmoins, nombreux sont ceux qui réclament désormais la mise en place d’une réglementation stricte face au succès de l’intelligence artificielle dite générative. La Chine a pris les devants sur cette question avec une législation entrée en vigueur le 10 janvier, exigeant que tout contenu généré par l’IA soit clairement identifié comme tel, rapporte Techcrunch. Il est probable que d’autres gouvernements suivront dans les mois à venir.

