L’intelligence artificielle peut-elle sauver les églises des tirs de masse ? Les anciens Navy SEAL utilisent la technologie pour faire exactement cela

Avec l’évolution rapide de l’intelligence artificielle (IA) et son expansion en termes de taille, de portée et de capacités, les lieux de culte commencent à chercher des moyens d’exploiter son pouvoir pour protéger les fidèles des fusillades de masse.

Matt Montana, directeur de la sécurité à la Valley Baptist Church à Bakersfield, en Californie, a déclaré : «Podcast Higher Ground avec Billy Hallowell comment son église se prépare à utiliser l’IA pour arrêter les hommes armés dans leur élan.

« Je suis arrivé ici il y a un peu plus de trois ans, après avoir pris ma retraite des forces de l’ordre », a-t-il déclaré. « Et alors que j’évaluais les besoins de sécurité de notre communauté… j’ai vraiment senti qu’il était important d’identifier une sorte de technologie qui nous permettrait d’identifier si quelqu’un avait des armes sur notre campus. »

Montana, dont l’église compte quatre campus, a déclaré que les armes à feu en elles-mêmes ne le concernaient pas ; ses préoccupations en matière de sécurité visent principalement à empêcher les gens de « détenir des armes sur le campus à des fins néfastes ».

Alors qu’il commençait sa quête pour trouver des moyens innovants de protéger l’église baptiste de Valley, une entreprise appelée ZéroYeux est tombé sur son bureau et il a été immédiatement intrigué.

Fondée par une équipe d’anciens Navy SEAL et d’experts en technologie, ZeroEyes décrit se présente comme un « logiciel proactif de détection d’armes à feu et de connaissance de la situation vérifié par l’homme qui s’intègre aux caméras de sécurité numériques existantes avec pour mission de mettre fin aux fusillades de masse et à la violence liée aux armes à feu ».

Rob Huberty, COO et co-fondateur de ZeroEyes, a déclaré à « Higher Ground With Billy Hallowell » que lui et son équipe avaient commencé à jeter les bases de l’entreprise après la tristement célèbre fusillade de Parkland.

« Plusieurs d’entre nous ont vu une vidéo du tireur qui était dehors, et il avait son arme devant une caméra, et il a en fait parlé à un autre étudiant. Il a dit : « Sortez d’ici ». Ça va être mauvais », a raconté Huberty. « Et nous avons dit : « Il y a une opportunité ici de voir une arme et de faire quelque chose avant que quoi que ce soit n’arrive. Et si quelqu’un regardait ça ?’

Étant donné que de nombreuses personnes ne surveillent pas activement les vidéos de sécurité pour détecter de tels événements, l’équipe ZeroEyes a réfléchi à la manière dont la technologie pourrait combler cette lacune et devenir un outil proactif.

« Nous avons demandé : « Pourrions-nous utiliser l’IA et l’exploiter de manière à repérer les armes à feu ? » » a déclaré Huberty, soulignant que son équipe s’est rapidement rendu compte qu’il n’y avait rien de tel sur le marché. « Donc, nous nous disons : créons cela, et faisons-le de la manière la moins intrusive. »

ZeroEyes utilise des caméras vidéo déjà existantes dans diverses institutions. L’entreprise a commencé par travailler avec des écoles, en traitant les images image par image pour voir si et quand des armes pourraient apparaître.

« Nous avons pris des images de nous-mêmes portant des armes sur ce type de caméras, et nous venons de compiler une base de données massive sur la définition d’une arme à feu », a déclaré Huberty, expliquant que le logiciel signalerait ensuite toute arme apparaissant sur les caméras de sécurité. « S’il y a une image, il enverra une alerte et donnera cette image de cet endroit. »

L’image signalée peut ensuite parvenir entre les mains des premiers intervenants pour les préparer à prendre des mesures rapides et décisives afin de neutraliser plus facilement les menaces. L’utilisation des caméras actuelles, a déclaré Huberty, ne porte pas atteinte à la vie privée tout en améliorant simultanément la sécurité.

Quant à Montana et à son utilisation prévue de la technologie, il a d’abord été intrigué non seulement par la mission de ZeroEyes, mais également par les vétérans derrière l’entreprise qui avaient rendu leur « service à la nation ».

«Je viens tout juste de commencer… à l’étudier et j’ai pensé que cela nous conviendrait parfaitement», a déclaré Montana.

L’église baptiste de Valley n’a pas encore activé ZeroEyes, mais les paroissiens soutiennent les efforts à venir pour les protéger.

« Ils sont reconnaissants des efforts que nous déployons pour protéger la congrégation », a déclaré Montana.

L’ancien officier chargé de l’application des lois, qui a passé les 14 dernières années de sa carrière affecté à une équipe antiterroriste internationale du FBI, a déclaré que certaines personnes voulaient nuire à des innocents – et que les églises et les lieux de culte devraient en tenir compte.

« C’est juste une réalité », a déclaré Montana. « Je pense qu’il est extrêmement important pour moi personnellement, ainsi que pour les églises et les maisons de foi, de reconnaître cela et d’être vigilants – de ne pas être paranoïaques, mais d’être vigilants. »

