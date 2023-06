L’intelligence artificielle n’est pas une mode ? Un nouveau fonds profite du boom

Un important fournisseur d’ETF parie que le boom de l’intelligence artificielle ne fait que commencer.

Roundhill Investments a lancé le Generative AI & Technology ETF (CHAT) il y a moins de 20 jours. Il s’agit du tout premier fonds négocié en bourse conçu pour suivre les entreprises impliquées dans l’IA générative et d’autres technologies connexes.

« Nous pensons que ces entreprises ne sont pas qu’une mode. Elles alimentent quelque chose qui pourrait être aussi omniprésent qu’Internet lui-même », a déclaré le directeur de la stratégie de l’entreprise, Dave Mazza, à « ETF Edge » cette semaine. « Nous ne parlons pas d’espoirs et de rêves [or] un thème ou une mode qui pourrait arriver dans 30 ans et changer le monde. »

Mazza note que le fonds ne comprend pas seulement des sociétés d’IA pures comme C3.ai mais aussi des entreprises technologiques à grande capitalisation telles que Microsoft et fabricant de puces AI Nvidia .

Nvidia est la première participation du fonds à 8 %, selon le site Web de la société. Ses actions ont augmenté de près de 42 % au cours des deux derniers mois. Depuis le début de l’année, l’action Nvidia a bondi de 169 %.

« Ce [AI] est un domaine qui va attirer beaucoup d’attention », a déclaré Mazza.

Sa prévision haussière survient alors que l’IA est une bulle de prix qui éclatera et anéantira le rallye Big Tech.

Dans une récente interview sur « Fast Money » de CNBC, Dan Suzuki de Richard Bernstein Advisors – un ours Big Tech depuis juin 2021 – a comparé le rallye de l’IA à la bulle Internet à la fin des années 1990.

« Les gens sautent d’un récit à l’autre », a déclaré mercredi le directeur adjoint des investissements de la société. « J’adore la technologie. Je pense que les applications seront énormes. Cela ne veut pas dire que c’est un bon investissement. »

L’ETF CHAT est en hausse de plus de 8 % depuis qu’il a commencé à se négocier le 18 mai.