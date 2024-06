L’intelligence artificielle est-elle le secret pour mieux dormir ?

{{#rendered}} {{/rendered}}

Intelligence artificielle a fait son chemin dans le développement de médicaments, la chirurgie et les conseils médicaux – et aide désormais les gens à améliorer la qualité de leur sommeil.

Le comité sur l’intelligence artificielle en médecine du sommeil, qui fait partie de l’American Academy of Sleep Medicine, a récemment publié un article qui souligne la manière dont l’IA contribue au domaine de la médecine du sommeil. médecine du sommeil .

Le comité a examiné l’utilité de l’IA dans trois domaines : les applications cliniques, la gestion du mode de vie et la santé de la population.

QU’EST-CE QUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ?

Les applications cliniques impliquent l’utilisation de l’IA pour diagnostiquer et traiter les troubles du sommeil, tandis que la gestion du mode de vie se concentre sur l’utilisation de la technologie grand public pour suivre les données sur le sommeil.

Dans le troisième domaine, la santé de la population, la technologie de l’IA révèle une nouvelle approche de la santé publique en matière de sommeil, selon le Dr Anuja Bandyopadhyay, présidente du comité sur l’intelligence artificielle dans la médecine du sommeil de l’hôpital pour enfants Riley de l’école de médecine de l’université d’Indiana.

« Une bonne qualité et quantité de sommeil sont essentielles à une bonne santé », a déclaré Bandyopadhyay dans une interview à Fox News Digital.

« Comme médecins en médecine du sommeil nous le recommandons depuis des années, mais le sommeil est souvent la première chose à sacrifier pour consacrer du temps à d’autres intérêts concurrents. »

LE SOMMEIL PERTURBÉ ET LES CAUCHEMARS POURRAIENT ÊTRE LIÉS À DES MALADIES AUTO-IMMUNES, DISENT LES EXPERTS

Pendant des années, les patients n’ont pas eu accès à des outils pour suivre leur sommeil ou leurs habitudes de sommeil, a déclaré Bandyopadhyay, ce qui a rendu difficile pour les médecins d’obtenir les données dont ils avaient besoin pour évaluer la qualité et la quantité de leur sommeil.

« Avec le l’avènement de l’IA nous avons désormais la capacité de suivre le sommeil, d’identifier les schémas et de reconnaître les changements dans d’autres paramètres physiologiques qui peuvent informer le clinicien si quelque chose ne va pas », a-t-elle déclaré.

« En même temps, cette technologie peut aider les patients à suivre leur sommeil et à mieux comprendre leurs habitudes de sommeil, leur permettant ainsi d’apporter des changements positifs pour leur propre bénéfice. »

6 exemples d’IA en action pour un meilleur sommeil

Bandyopadhyay a partagé quelques exemples spécifiques de la manière dont l’IA peut être utilisée pour contribuer à améliorer la quantité et la qualité du sommeil.

N°1 – Suivi personnalisé du sommeil

« Les appareils basés sur l’IA peuvent surveiller les habitudes de sommeil avec plus de précision grâce à technologie portable et les appareils intelligents », a déclaré Bandyopadhyay à Fox News Digital.

« Ils peuvent analyser des données telles que les mouvements, la fréquence cardiaque et la respiration pour fournir des informations détaillées sur la qualité du sommeil. »

N°2 – Diagnostic des troubles du sommeil

Les algorithmes d’IA peuvent aider à diagnostiquer les troubles du sommeil comme l’insomnie, l’apnée du sommeil et la narcolepsie en analysant de grands ensembles de données issus d’études sur le sommeil plus efficacement que les méthodes traditionnelles, a noté l’expert.

N°3 – Recommandations en matière de sommeil

« L’IA peut proposer des recommandations personnalisées en matière de sommeil basées sur les habitudes de sommeil, les modes de vie et les données de santé de chacun », a déclaré Bandyopadhyay.

DE PLUS EN PLUS DE MÉDECINS UTILISENT CHATGPT POUR LES AIDER AVEC DES CHARGES DE TRAVAIL CHARGEES, MAIS L’IA EST-ELLE UN ASSISTANT FIABLE ?

« Cela pourrait inclure des conseils sur l’hygiène du sommeil, les durées de sommeil optimales et les techniques de relaxation. »

N°4 – Analyse prédictive

L’IA peut prédire les problèmes potentiels de sommeil en analysant les modèles et les tendances des données, permettant ainsi aux utilisateurs de prendre des mesures préventives avant que les problèmes ne s’aggravent.

N°5 – Environnements de sommeil intelligents

« L’IA peut être intégrée aux systèmes de maison intelligente pour créer des environnements propices à Meilleur sommeil « , a déclaré Bandyopadhyay.

Cela peut inclure des recommandations pour ajuster l’éclairage, la température et le son en fonction des cycles de sommeil individuels.

N° 6 – Intégration de la santé mentale

« Étant donné le lien étroit entre le sommeil et santé mentale l’IA peut aider en fournissant des informations holistiques sur la santé et en intégrant les données sur le sommeil aux évaluations de la santé mentale pour offrir des solutions complètes de bien-être », a déclaré Bandyopadhyay.

Risques et limites de l’utilisation de l’IA pour le sommeil

S’il a été démontré que les progrès de la technologie de l’IA aident les humains à optimiser les tâches et les fonctions quotidiennes, les experts appellent à la prudence.

« Il s’agit toujours d’un algorithme complexe qui nécessite une formation et une supervision suffisantes », a déclaré Bandyopadhyay.

POUR UNE MEILLEURE NUIT DE SOMMEIL, ESSAYEZ DE MANGER PLUS DE CES ALIMENTS, DISENT LES CHERCHEURS

« Il serait naïf de supposer que l’IA puisse être autonome et remplacer l’expertise clinique. »

Tous les troubles du sommeil sont différents, a noté l’expert, avec des différences dans les symptômes et les réponses aux différentes thérapies.

« Ce n’est pas une solution universelle », a-t-elle déclaré. « Par conséquent, s’appuyer uniquement sur un algorithme basé sur l’IA pour diagnostiquer des troubles complexes n’est peut-être pas une bonne idée. »

Il est également important de mettre en place des niveaux de sécurité, afin que l’IA puisse être utilisée de manière responsable sans compromettre la vie privée des patients, selon Bandyopadhyay.

« À mesure que l’IA générative gagne en popularité, nous devons également réfléchir aux préoccupations éthiques et discuter de qui est responsable du contenu ou des décisions cliniques », a-t-elle ajouté.

L’avenir de l’IA dans la médecine du sommeil

La médecine du sommeil est « bien placée » pour intégrer l’IA a déclaré Bandyopadhyay, car cela implique l’interprétation de signaux corporels et de « processus psychosociaux complexes » qui fonctionnent en tandem avec l’environnement.

« L’IA forme la triade parfaite entre cliniciens et patients. »

« Les troubles du sommeil non traités peuvent entraîner des résultats cardiométaboliques et neurocognitifs indésirables, ce qui fait de la capacité de surveiller son sommeil de manière significative et d’utiliser ces données cliniques pour améliorer le sommeil un besoin essentiel dans notre domaine », a-t-elle déclaré.

Si elle est utilisée correctement, l’IA peut également contribuer à atténuer l’épuisement professionnel des médecins et à améliorer l’accès des patients aux soins, a-t-elle déclaré.

« Aux États-Unis, le ratio patient/médecin parmi les médecins du sommeil est estimé à 43 000 pour 1 », a noté Bandyopadhyay.

« Il n’y a pas assez de médecins, ce qui conduit à un faible accès aux soins. »

« Si je disposais d’un outil capable de dépister la mauvaise qualité ou la quantité de sommeil de mes patients, de résumer ces données pour moi, de m’aider à documenter mes conversations avec le patient et de m’alerter si mon patient n’utilise pas la thérapie comme prescrit, alors je je serais certainement en mesure de consacrer tout mon temps et mes efforts à l’amélioration des soins que je prodigue à mes patients.

Bien que l’IA soit un outil puissant, Bandyopadhyay a déclaré que les cliniciens doivent s’assurer de l’utiliser pour « le bon patient et la bonne cause ».

« L’IA forme la triade parfaite entre cliniciens et patients, comblant le fossé et permettant aux patients et aux cliniciens d’optimiser bonne santé du sommeil « .