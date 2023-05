L’intelligence artificielle devrait-elle être réglementée par un organisme américain ou mondial ? Le responsable de ChatGPT le pense

Le chef de la société d’intelligence artificielle qui fabrique ChatGPT a déclaré mardi au Congrès que l’intervention du gouvernement sera essentielle pour atténuer les risques de systèmes d’IA de plus en plus puissants.

« Alors que cette technologie progresse, nous comprenons que les gens s’inquiètent de la façon dont cela pourrait changer notre façon de vivre. Nous aussi », a déclaré le PDG d’OpenAI, Sam Altman, lors d’une audition au Sénat américain.

Altman a proposé la création d’une agence américaine ou mondiale qui accorderait une licence aux systèmes d’IA les plus puissants et aurait le pouvoir de « retirer cette licence et de garantir le respect des normes de sécurité ».

Sa startup basée à San Francisco a attiré l’attention du public après la sortie de ChatGPT à la fin de l’année dernière. ChatGPT est un outil de chatbot gratuit qui répond aux questions avec des réponses humaines convaincantes.

Ce qui a commencé comme une panique parmi les éducateurs à propos de l’utilisation de ChatGPT pour tricher sur les devoirs s’est étendu à des préoccupations plus larges concernant la capacité de la dernière génération d’outils « d’IA générative » à induire les gens en erreur, à répandre des mensonges, à violer les protections du droit d’auteur et à bouleverser certains emplois.

Et bien qu’il n’y ait aucun signe immédiat que le Congrès élaborera de nouvelles règles radicales sur l’IA, comme le font les législateurs européens, les préoccupations sociétales ont amené Altman et d’autres PDG de la technologie à la Maison Blanche au début du mois et ont conduit les agences américaines à promettre de sévir contre les produits d’IA nocifs. qui enfreignent les lois existantes sur les droits civils et la protection des consommateurs.

Le sénateur présente un clone vocal de lui-même

Le sénateur Richard Blumenthal, le démocrate du Connecticut qui préside le sous-comité du comité judiciaire du Sénat sur la vie privée, la technologie et la loi, a ouvert l’audience avec un discours enregistré qui ressemblait au sénateur, mais était en fait un clone de voix formé sur les discours au sol de Blumenthal et récitant un discours écrit par ChatGPT après avoir demandé au chatbot de composer ses remarques liminaires.

Le résultat a été impressionnant, a déclaré Blumenthal, mais il a ajouté : « Et si je l’avais demandé, et s’il avait fourni, une approbation de la reddition de l’Ukraine ou [Russian President] Le leadership de Vladimir Poutine ? »

REGARDER | Le Congrès s’attaque à l’intelligence artificielle : L’intelligence artificielle fait une déclaration liminaire à l’audience du Sénat américain Pour ouvrir l’audience sur l’intelligence artificielle, le sénateur démocrate Richard Blumenthal a diffusé une déclaration enregistrée entièrement créée par le logiciel de clonage de voix ChatGPT et AI d’OpenAI formé sur ses propres discours pour imiter sa voix.

Blumenthal a déclaré que les entreprises d’IA devraient être tenues de tester leurs systèmes et de divulguer les risques connus avant de les publier, et a exprimé une inquiétude particulière quant à la façon dont les futurs systèmes d’IA pourraient déstabiliser le marché du travail.

Pressé par sa pire peur à propos de l’IA, Altman a surtout évité les détails, sauf pour dire que l’industrie pourrait causer « un préjudice important au monde » et que « si cette technologie tourne mal, elle peut mal tourner ».

Altman part en tournée politique

Mais il a proposé plus tard qu’une nouvelle agence de réglementation impose des garanties qui bloqueraient les modèles d’IA qui pourraient « s’auto-répliquer et s’auto-exfiltrer dans la nature » – faisant allusion aux préoccupations futuristes concernant les systèmes d’IA avancés qui pourraient manipuler les humains pour qu’ils cèdent le contrôle.

Co-fondé par Altman en 2015 avec le soutien du milliardaire technologique Elon Musk, OpenAI est passé d’un laboratoire de recherche à but non lucratif avec une mission axée sur la sécurité à une entreprise. Ses autres produits d’intelligence artificielle populaires, notamment le créateur d’images DALL-E. Microsoft a investi des milliards de dollars dans la startup et a intégré sa technologie dans ses propres produits, dont son moteur de recherche Bing.

Altman prévoit également de se lancer dans une tournée mondiale ce mois-ci dans les capitales nationales et les grandes villes des six continents pour parler de la technologie avec les décideurs politiques et le public. À la veille de son témoignage au Sénat, il a dîné avec des dizaines de législateurs américains, dont plusieurs ont déclaré à CNBC qu’ils étaient impressionnés par ses commentaires.

Christina Montgomery, responsable de la confidentialité et de la confiance d’IBM, et Gary Marcus, professeur émérite à l’Université de New York, qui faisait partie d’un groupe d’experts en IA qui ont appelé OpenAI et d’autres entreprises technologiques à suspendre leur développement de modèles d’IA plus puissants pour six mois pour donner à la société plus de temps pour évaluer les risques. La lettre était une réponse à la sortie en mars du dernier modèle d’OpenAI, GPT-4, décrit comme plus puissant que ChatGPT.

Christina Montgomery, Chief Privacy and Trust Officer d’IBM, s’exprime devant l’audience du sous-comité sénatorial sur l’intelligence artificielle mardi à Washington, DC (Patrick Semansky/Associated Press)

Le républicain de rang du panel, le sénateur Josh Hawley du Missouri, a déclaré que la technologie avait de grandes implications pour les élections, les emplois et la sécurité nationale. Il a déclaré que l’audience de mardi marquait « une première étape cruciale vers la compréhension de ce que le Congrès devrait faire ».

Un certain nombre de leaders de l’industrie technologique ont déclaré qu’ils se félicitaient d’une certaine forme de surveillance de l’IA, mais ont mis en garde contre ce qu’ils considèrent comme des règles trop lourdes. Altman et Marcus ont tous deux appelé à un régulateur axé sur l’IA, de préférence international, Altman citant le précédent de l’agence nucléaire de l’ONU et Marcus le comparant à la Food and Drug Administration des États-Unis. Mais Montgomery d’IBM a plutôt demandé au Congrès d’adopter une approche de « réglementation de précision ».

« Nous pensons que l’IA devrait être réglementée au point de risque, essentiellement », a déclaré Montgomery, en établissant des règles qui régissent le déploiement d’utilisations spécifiques de l’IA plutôt que la technologie elle-même.