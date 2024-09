L’intelligence artificielle d’Apple devrait être au cœur de la présentation des nouveaux iPhones

San Francisco: Apple devrait lancer lundi sa dernière gamme d’iPhones, qui sera dotée de capacités d’IA générative, alors que le géant de la technologie cherche à renforcer les ventes de son appareil emblématique.

L’entreprise fondée par Steve Jobs n’a pas révélé grand-chose sur ce qu’elle prévoyait de montrer lors d’un événement de lancement, intitulé « Glowtime », à son siège social dans la ville de Cupertino, dans la Silicon Valley.

C’est la période de l’année où Apple met généralement à jour sa gamme d’iPhone.

Apple mise beaucoup sur ce que sera l’iPhone 16 et espère que les clients seront incités à acheter les derniers modèles, attirés par les nouvelles capacités de l’IA.

Avec 39 milliards de dollars de ventes au dernier trimestre, l’iPhone représente environ 60 % du chiffre d’affaires d’Apple et reste la principale porte d’entrée vers les services de l’entreprise, tels que l’App Store ou Apple TV, qui constituent une part croissante de son activité.

Apple vient à peine de sortir d’une longue période de crise commerciale, les utilisateurs restant de plus en plus longtemps fidèles aux anciens modèles.

« L’iPhone 16 sera l’une des introductions d’iPhone les plus importantes, non pas à cause de ce qu’il y a à l’extérieur, mais à cause de ce qu’il y a à l’intérieur, à savoir Apple Intelligence », a déclaré Dipanjan Chatterjee, analyste principal de Forrester.

« Apple Intelligence » est une nouvelle suite de fonctionnalités logicielles pour tous les appareils qui a été annoncée en juin lors de la conférence annuelle des développeurs de la société, où elle a également annoncé un partenariat avec OpenAI, le créateur de ChatGPT.

À court terme, il s’agit notamment de l’édition d’images infusée d’IA, de la traduction et de petites touches créatives dans la messagerie, mais pas des avancées plus ambitieuses promises par d’autres acteurs de l’IA, tels qu’OpenAI ou Google.

« Siri aux super pouvoirs »

Apple a également déclaré que son assistant numérique Siri bénéficierait d’une mise à niveau de l’IA et apparaîtra désormais comme une lumière pulsée sur le bord d’un écran d’accueil.

« Siri jouera un rôle important dans la conversation », a déclaré Carolina Milanesi, analyste chez Creative Strategies, à propos de l’événement de lundi.

Lancé il y a plus de 12 ans, Siri est désormais considéré comme une fonctionnalité dépassée, dépassée par une nouvelle génération d’assistants tels que GPT-4o, la dernière offre d’OpenAI.

Les observateurs d’Apple prédisent qu’Apple présentera des modèles d’iPhone 16 avec des puces personnalisées capables d’alimenter ces fonctionnalités d’IA, y compris la mise à niveau de Siri.

En ajoutant des capacités d’IA, Apple cherche à « ébranler cette attente » selon laquelle les lancements d’iPhone ne sont « que des améliorations constantes du matériel et des logiciels », a déclaré l’analyste de Techsponential Avi Greengart.

À plus long terme, Apple pourrait changer radicalement l’expérience de l’iPhone avec un « Siri super puissant » fonctionnant sur toutes les applications, a déclaré Greengart.

La puissance des pixels

L’annonce d’Apple suit de près celle de Google, qui a dévoilé le mois dernier les smartphones Pixel 9 dotés d’IA, son défi à l’iPhone.

Les Pixels ne représentent qu’une infime partie du marché mondial des smartphones dominé par Samsung et Apple, mais Google affirme que sa nouvelle gamme est une chance de répondre à ce que – après tout le battage médiatique – l’IA peut réellement faire pour les clients.

« Il y a eu tellement de promesses, tellement de « bientôt disponibles », et pas assez d’aide concrète dans le monde réel en matière d’IA – c’est pourquoi aujourd’hui nous devenons réalistes », a déclaré Rick Osterloh, vice-président senior des appareils de Google, sur le campus de l’entreprise à Mountain View, en Californie.

Samsung a également présenté l’IA dans une gamme de ses produits électroniques grand public alors qu’il cherche à étendre son leadership dans les ventes mondiales de smartphones.