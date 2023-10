L’intelligence artificielle a découvert sa première supernova | Actualités technologiques

Un nouvel outil d’intelligence artificielle (IA) et un processus entièrement automatisé ont réussi à détecter, identifier et classer sa première supernova. De telles technologies pourraient alléger le travail fastidieux des astronomes, leur donnant plus de temps pour développer et tester de nouvelles hypothèses pour expliquer l’univers.

L’outil d’IA s’appelle BTSbot et non, les chercheurs n’étaient pas fans du très populaire boys band sud-coréen. BTSBot signifie Bright Transient Survey Bot et a été développé par un groupe international de chercheurs dirigé par la Northwestern University. En plus d’accélérer rapidement le processus d’analyse et de classification des nouvelles supernovas, le robot pourrait même être capable de contourner les erreurs humaines.