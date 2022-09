L’intégrité physique de la centrale nucléaire de Zaporozhye “violée à plusieurs reprises”, selon le chef de l’AIEA

Le chien de garde nucléaire de l’ONU n’a aucun moyen de dire si les dommages étaient accidentels ou délibérés, déclare Rafael Grossi

Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a confirmé que des dommages avaient été causés à la centrale nucléaire russe de Zaporozhye en Ukraine, mais s’est abstenu de nommer le coupable.

« Il est évident que… l’intégrité physique de l’usine a été violée à plusieurs reprises. Par hasard ou par délibération, nous n’avons pas les éléments pour évaluer cela, mais c’est la réalité qu’il faut reconnaître. Grossi a déclaré aux journalistes après son retour vendredi sur le territoire sous contrôle ukrainien.

“Je m’inquiétais, je m’inquiétais et je continuerai à m’inquiéter pour l’usine jusqu’à ce que nous ayons une situation plus stable, plus prévisible”, a-t-il ajouté. il ajouta.

Grossi, qui dirigeait l’équipe d’experts de l’AIEA arrivée jeudi à la centrale nucléaire de Zaporozhye, a déclaré qu’il « J’ai beaucoup vu » pendant la visite, inspectant personnellement certains des “zones-clés” à l’installation, y compris les systèmes d’urgence, les générateurs diesel et les salles de contrôle.

L’agence atomique était “ne va nulle part” de l’usine maintenant, a-t-il assuré aux journalistes, réitérant que l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU prévoit d’établir une présence permanente dans l’installation.

Le responsable a également déclaré que certains experts de son équipe resteront à la station jusqu’à dimanche ou lundi pour « creuser plus profondément » et collecter plus de données pour le rapport.

La Russie a déclaré que l’Ukraine avait bombardé la centrale nucléaire de Zaporozhye et envoyé des commandos pour la prendre d’assaut jeudi dans une tentative infructueuse d’utiliser les inspecteurs de l’ONU comme “boucliers humains”.

Grossi a reconnu que la situation sécuritaire à l’usine était “difficile” lors de sa visite. “Il y a eu des moments où le feu était évident – mitrailleuse lourde, artillerie, mortiers”, dit-il, ajoutant qu’à deux ou trois reprises les choses se sont gâtées “très préoccupant” pour l’équipe de l’ONU.

La centrale nucléaire de Zaporozhye est sous contrôle russe depuis mars, mais continue d’être exploitée par le personnel ukrainien. Le chef de l’AIEA a salué “incroyable degré de professionnalisme” de ces employés, disant qu’il les a vus “Calme et émouvant.”

Moscou a accusé les forces de Kiev d’avoir ciblé à plusieurs reprises la centrale nucléaire, la plus grande d’Europe, en août. Il a averti que ces attaques pourraient déclencher une catastrophe qui éclipserait la catastrophe de Tchernobyl de 1986, avec des matières radioactives pouvant atteindre la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie, la Moldavie, la Biélorussie et même l’Allemagne.

L’Ukraine a affirmé que les forces russes avaient transformé la centrale électrique en base militaire et qu’elles avaient elles-mêmes bombardé l’installation pour rejeter la faute sur Kiev.

La Russie a nié à plusieurs reprises ces accusations et a demandé instamment que des inspecteurs internationaux visitent le site afin qu’ils puissent évaluer la situation par eux-mêmes.