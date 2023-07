L’intégrité est la clé du succès à long terme

Toto Wolff, directeur de l’équipe et PDG de l’équipe Mercedes-AMG Petronas F1, a déclaré qu’il préférait abandonner le championnat du monde plutôt que ses valeurs, et que tout succès obtenu autrement serait de courte durée.

S’exprimant lors de la conférence Energy Asia à Kuala Lumpur, la capitale malaisienne, Wolff a comparé la culture d’équipe d’une entreprise au « système immunitaire » de toute entreprise et a souligné l’importance accordée à deux valeurs : l’honnêteté et la loyauté.

« J’abandonnerai le championnat du monde n’importe quel jour de la semaine, afin de garder mon intégrité. Je pense que c’est ainsi que nous fonctionnons », a-t-il déclaré lors de l’événement organisé par Petronas, ajoutant qu’une notion de victoire à tout prix ne devrait plus exister.

« Nous devons avoir un certain degré de loyauté et d’intégrité. Et si vous ne l’êtes pas, votre succès sera de courte durée. » Wolff a noté, cependant, qu’il existe certaines organisations et équipes sportives qui « n’ont rien de cela » mais qui réussissent toujours.