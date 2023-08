L’intégrité du système d’immigration est menacée par l’augmentation du nombre d’étudiants internationaux, selon le ministre

Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a déclaré que l’inquiétude suscitée par le nombre croissant d’étudiants internationaux entrant au Canada ne concerne pas seulement le logement, mais aussi la confiance des Canadiens dans « l’intégrité » du système d’immigration lui-même.

Le Canada est en passe d’accueillir environ 900 000 étudiants internationaux cette année, a déclaré Miller dans une entrevue diffusée samedi à l’émission CBC. La maison. C’est plus que jamais dans l’histoire du Canada et c’est environ le triple du nombre d’étudiants arrivés au pays il y a dix ans.

Ce nombre rapidement croissant d’étudiants internationaux a attiré une attention accrue cette semaine lorsque le nouveau ministre du Logement du pays, Sean Fraser, a lancé l’idée d’un éventuel plafond sur le nombre d’étudiants que le Canada accueille.

Fraser a présenté le plafonnement du nombre d’étudiants internationaux comme « l’une des options que nous devrions envisager » lors d’une retraite du cabinet plus tôt cette semaine à l’Île-du-Prince-Édouard.

Miller, qui a succédé à Fraser à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, a déclaré à l’hôte invité Evan Dyer que le nombre croissant d’étudiants était une préoccupation en matière de logement, bien qu’il affirme qu’il est important de ne pas surestimer ce défi.

L'hôte invité Evan Dyer s'adresse à des étudiants internationaux et à des experts au sujet de la suggestion du gouvernement selon laquelle l'augmentation du nombre d'étudiants internationaux est en partie responsable de la crise du logement au Canada, puis discute des soi-disant mauvais acteurs du système d'enseignement supérieur du Canada avec le ministre de l'Immigration, Marc Miller.

« C’est un écosystème au Canada qui est très lucratif et qui a des effets pervers : des fraudes dans le système, certaines personnes profitant de ce qui est considéré comme une entrée détournée au Canada, mais aussi des pressions dans un certain nombre de domaines – un parmi ceux-ci, il y a le logement », a-t-il déclaré.

Mais Miller a hésité à s’engager sur l’idée d’un plafond strict sur le nombre d’étudiants entrant au Canada.

« Le simple fait de fixer un plafond strict, ce qui a suscité beaucoup d’intérêt ces derniers jours, n’est pas la seule solution à ce problème », a-t-il déclaré.

« L’essentiel est d’essayer de comprendre quel est le problème que nous essayons de résoudre. Il ne s’agit pas uniquement du logement, mais plutôt de l’intégrité du système qui s’est multiplié et a pris de l’ampleur au cours des deux dernières années. »

Miller a déclaré qu’un certain nombre d’« acteurs illégitimes » tentaient d’exploiter le système, ce qui finissait par avoir un effet négatif sur les personnes essayant de venir au Canada pour des raisons légitimes. Miller en a mentionné un instance très médiatisée le mois dernier, un étudiant international a été retrouvé endormi sous un pont.

Il a déclaré qu’il ne s’impliquerait pas dans « la dénonciation et la honte », mais a déclaré qu’il se concentrait sur certains collèges privés. Des travaux devront être effectués pour renforcer le système, a-t-il déclaré, afin de garantir que les établissements disposent réellement d’espace et de logements convenables pour les personnes admises. Miller a également déclaré qu’une collaboration plus étroite avec les provinces était essentielle pour résoudre le problème.

Plafond contesté par les grandes universités

Dans une déclaration à La maison, la National Association of Career Colleges a déclaré que « les collèges d’enseignement professionnel réglementés offrent une formation efficace, de haute qualité et axée sur l’industrie aux étudiants nationaux et internationaux afin de former les travailleurs qualifiés dont le Canada a le plus désespérément besoin ». Cela inclut les travailleurs des métiers de la construction qui construisent des logements, ont-ils déclaré.

Philip Landon, président-directeur général par intérim d’Universités Canada, a également repoussé l’idée d’un plafond, cherchant à positionner les grandes universités comme faisant partie de la solution au problème.

« Je pense que nous pouvons dire que la situation du logement est une crise pour l’ensemble des Canadiens », a déclaré Landon dans une interview séparée avec La maison. « Je ne pense pas que blâmer les nouveaux arrivants ou les étudiants internationaux… soit la bonne voie à suivre. »

Parler à La maison, un certain nombre d’étudiants internationaux à Ottawa ont repoussé l’idée selon laquelle des gens comme eux rendent le logement inabordable. En fait, a déclaré Rishi Patel, un étudiant zambien, les étudiants internationaux ont souvent plus de mal à trouver un logement que les étudiants nationaux car ils manquent souvent de diplômes.

« Je viens d’arriver au Canada. Je n’ai pas encore de vérification de crédit. Je n’ai aucune référence d’emploi », a-t-il déclaré.

Mike Moffatt, professeur adjoint à l’Ivey Business School et spécialisé dans la politique du logement, était d’accord avec ce sentiment lorsqu’il s’est exprimé à l’Île-du-Prince-Édouard plus tôt cette semaine.

« Il s’agit d’un échec systémique, je dirais, de la part des gouvernements fédéral et provincial ainsi que du secteur de l’enseignement supérieur dans lequel je travaille, à garantir qu’il y a suffisamment de logements pour les étudiants nationaux et internationaux. »

« Les étudiants nationaux et internationaux en sont les plus grandes victimes, et non la cause », a-t-il déclaré.

Le logement est devenu une question politique majeure au niveau fédéral, l’opposition conservatrice martelant le gouvernement alors que les Canadiens luttent contre le coût de la vie.

« En tant que conservateurs, nous veillerons à ce que les étudiants internationaux aient un logement, des soins de santé et, lorsqu’ils le souhaitent, un emploi afin que nous puissions revenir à un système qui soutient nos universités, attire les personnes les plus brillantes du monde, aide la démographie de notre pays, mais ne pas laisser les gens vivre dans la misère», a déclaré le chef conservateur Pierre Poilievre.

En discutant avec Dyer, Miller a déclaré que l’objectif de son ministère était de garantir que le système fonctionnait correctement pour ceux qui tentaient de venir au Canada.

« Ce que nous ne voulons pas voir, ce sont des espoirs anéantis sur la base de fausses promesses », a déclaré Miller.