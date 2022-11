L’intégration d’iCloud Photos est maintenant déployée pour l’application Windows 11 Photos

Microsoft a commencé à déployer l’intégration iCloud Photos pour l’application Windows 11 Photos. La fonctionnalité est disponible via une mise à jour de l’application Photos disponible sur le Microsoft Store.

Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs devront également télécharger et se connecter à l’application iCloud pour Windows, également disponible sur le Microsoft Store. Après cela, vous devrez choisir de synchroniser vos photos, ce qui devrait leur permettre d’apparaître dans l’application Photos.

Cette fonctionnalité apporte essentiellement toute votre bibliothèque iCloud Photos sur votre PC. Les abonnés à ce service devraient pouvoir accéder à leurs photos et vidéos capturées et téléchargées à partir de leurs appareils iPhone, iPad et macOS sur leur PC Windows 11.

La fonctionnalité sera déployée pour tous les utilisateurs de Windows 11 d’ici la fin de ce mois. Il n’est pas disponible sur Windows 10, qui possède l’ancienne application Photos.

Apple a récemment publié l’application Apple Music sur le Microsoft Store pour Xbox. La société rendra également cette application disponible sur Windows, parallèlement à une nouvelle application Apple TV. Ceux-ci devraient arriver en 2023.

La source