L’insurtech basée à Paris Flitter obtient 3,5 millions d’euros pour développer l’assurance automobile basée sur l’usage

L’assurtech française Flitter vient de sécuriser une nouvelle levée de fonds de 3,5 millions d’euros. Le tour de table a été mené par l’assureur suisse Helvetia à travers son Helvetia Venture Fund, avec le soutien de personnalités du secteur de la technologie et de l’assurance, dont Stéphane Treppoz, ex-PDG de Sarenza, Christophe Eberlé, fondateur du cabinet de conseil Optimind, fonds de fondation français, Laurent Ritter, co-fondateur de Voodoo, et Adrien Montfort, co-fondateur de Sorare.

Après un tour de pré-amorçage de 2,5 millions d’euros mené par Global Founders Capital en janvier 2022, le succès de la startup a renforcé la confiance de ses investisseurs initiaux et attiré également de nouveaux investisseurs.

Avec ce nouveau financement, Flitter vise à doubler la taille de son équipe pour la porter à 40 personnes et à renforcer ses équipes techniques, opérationnelles et de service client. L’entreprise prévoit également d’atteindre la rentabilité d’ici 2024.

Au cours des 18 derniers mois, Flitter a réinventé l’assurance automobile avec une assurance automobile au kilomètre innovante et sur mesure, triplant sa base d’assurés pour atteindre plus de 30 000 clients au cours de la seule année dernière.

Jérémy Steinberg, co-fondateur et PDG de Flitter, a déclaré : « Il y a 18 mois, nous sommes partis de zéro pour construire un modèle d’assurance plus efficace, adapté aux besoins de mobilité d’aujourd’hui. Notre objectif a toujours été de créer une entreprise rentable, en innovant tout en maîtrisant les coûts. Ce nouveau cycle de financement et le soutien d’experts en assurance comme Helvetia nous permettront de poursuivre notre croissance régulière et d’atteindre la rentabilité d’ici fin 2024.»

Flitter crée une alternative à l’assurance automobile traditionnelle en proposant un produit d’assurance entièrement numérique qui utilise une tarification basée sur l’utilisation et offre l’un des niveaux de couverture les plus élevés du marché avec une excellente expérience utilisateur et un support client supérieur axé sur le numérique. En capitalisant sur l’évolution des habitudes de consommation et des besoins de mobilité des ménages français, l’entreprise peut réaliser jusqu’à 50 % d’économies par an pour ses clients grâce à son produit basé sur l’utilisation, ce qui a permis à Flitter de gagner du terrain sur un marché encombré et hautement concurrentiel.

Fondée en 2022 par Hajer Gorgi, Jérémy Steinberg et Arnaud Dumora à Paris, France, Flitter a pour mission de réinventer l’assurance automobile à l’ère numérique. En seulement 18 mois, l’insurtech a triplé sa base d’assurés pour atteindre plus de 30 000 clients et a récemment lancé une offre unique pour les voitures connectées qui permet à tous les véhicules équipés de systèmes de communication intégrés de se connecter à Flitter et de signaler automatiquement leur kilométrage.

Michael Wieser, partenaire d’Helvetia Venture Fund, ajoute : «L’assurance automobile représente un marché de 150 milliards d’euros en Europe, mais peu de nouveaux acteurs se sont positionnés pour innover face aux opérateurs historiques, et aucun n’a réussi à construire un modèle rentable. Le modèle de Flitter est bien placé pour réussir ce défi et devenir l’une des premières assurtechs à atteindre la rentabilité tout en maintenant une croissance soutenue.