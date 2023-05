L’insurrection éthiopienne dans la région d’Oromiya menace la stabilité du pays

Commentez cette histoire Commentaire

ADDIS ABEBA, Éthiopie — Rien n’illustre mieux la violence et les intrigues qui ont englouti le sud de l’Éthiopie que la vie de Fekade Abdisa. Rebelle et ancien prisonnier, Fekade a également été qualifié de chef de bandit et d’agent double. Les habitants disent que des effusions de sang s’ensuivent dans son sillage et que ses combattants ont fréquemment tué des civils appartenant à l’ethnie Amhara, déclenchant des attaques de représailles.

Bien qu’il ne soit qu’un acteur d’une histoire beaucoup plus vaste, sa vie éclaire l’émergence de combattants éthiopiens aux allégeances changeantes, voire floues, dont la violence continue de secouer l’Oromiya, la région la plus vaste et la plus peuplée du pays.

L’insurrection de longue date dans l’Oromiya a été largement éclipsée par la guerre civile dans la région du Tigré, dans le nord de l’Éthiopie, qui a pris fin avec un accord de paix en novembre. Mais le conflit en Oromiya a coûté la vie à des milliers de civils et alimenté une croissance explosive des milices ethniques, représentant une menace à long terme bien plus grande pour l’intégrité et la stabilité de l’Éthiopie.

Fekade et ses forces oromo ont été accusés par des témoins d’avoir participé à plusieurs massacres. Dans la ville ethniquement mixte d’Agamsa, par exemple, les combattants de Fekade, portant les longues tresses préférées des rebelles oromo, ont tué des dizaines de civils de l’ethnie Amhara l’été dernier, selon des témoignages qui n’ont pas été rapportés auparavant.

« C’étaient des Amhara innocents, nos voisins », a déclaré un habitant d’Oromo. « Le blâme pour ce qui s’est passé ensuite revient à Fekade. » Lors d’un raid mené par une milice Amhara après la fuite des forces de Fekade, selon des témoins, plus de 100 Oromo ont été tués.

La vie de Fekade souligne également pourquoi les efforts précédents pour mettre fin à la violence ont échoué, au milieu des récriminations selon lesquelles les termes des accords de paix n’ont pas été respectés ou que les rebelles désarmés ont été maltraités. La méfiance qui en résulte continue d’entraver les nouvelles négociations entre le gouvernement et le principal groupe armé d’Oromiya, l’Armée de libération d’Oromo. Les derniers pourparlers, qui se sont terminés en Tanzanie ce mois-ci, ont établi un rapport entre les deux parties, mais l’OLA a rejeté la demande du gouvernement pour un cessez-le-feu parce que le groupe veut que ses revendications politiques soient prises en compte et un cadre de mise en œuvre, a déclaré un responsable de l’OLA.

Fekade n’était pas représenté aux pourparlers. Dans un rare et long entretien téléphonique juste avant le début, il a déclaré qu’il se battait pour les droits du peuple oromo contre la discrimination du gouvernement central et des milices amhara. Il a nié les allégations selon lesquelles il serait un voleur, un kidnappeur ou un agent provocateur et a déclaré que ses combattants n’avaient tué aucun civil lors de l’effusion de sang à Agamsa l’été dernier, contredisant les récits fournis lors d’entretiens avec une douzaine de témoins des deux groupes ethniques.

« Nous nous battons aux côtés de notre peuple », a-t-il déclaré. « Nous n’attaquons pas des civils innocents. … C’est un mensonge complet.

Le conseiller éthiopien à la sécurité nationale, ministre de la Justice, président régional et chef de la police n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur cet article.

Les dirigeants politiques des terres fertiles du sud de l’Oromiya sont depuis longtemps mécontents de ce qu’ils décrivent comme de la discrimination et de la domination historique des élites des hautes terres du nord. Les rebelles Oromo combattent le gouvernement central éthiopien depuis des décennies.

Fekade a déclaré dans l’interview qu’il avait rejoint le Front de libération d’Oromo (OLF) en 2000, alors qu’il avait 18 ans. Environ une décennie plus tard, il a reçu environ six mois de formation militaire en Érythrée, le petit voisin fortement militarisé de l’Éthiopie, a-t-il raconté, un histoire confirmée par deux autres membres de l’OLF. Il a dit qu’il était rentré en Éthiopie pour bombarder des cibles gouvernementales, mais qu’il avait été capturé en 2012 peu de temps après son retour.

Au cours des années suivantes, les prisons éthiopiennes se sont gonflées de militants, de journalistes et de manifestants, dont des dizaines de milliers d’Oromos. Les troubles ont déclenché l’état d’urgence et en 2018, le Premier ministre a démissionné. La coalition au pouvoir l’a remplacé par l’ancien chef espion Abiy Ahmed, dont le père est oromo.

Abiy a libéré des dizaines de milliers de prisonniers, dont Fekade et ses compagnons de cellule. Abiy a annulé les interdictions de dizaines de partis politiques et de groupes armés, dont l’OLF. Environ 1 300 combattants armés de l’OLF sont venus d’Érythrée pour déposer officiellement les armes. Puis les choses ont commencé à mal tourner.

Les combattants de l’OLF se sont vu refuser la formation professionnelle et toute autre aide qui leur avait été promise, a déclaré Batte Urgessa, un porte-parole du groupe. Il a dit que beaucoup se sont échappés et ont rejoint une faction qui avait refusé de renoncer à la lutte armée, se faisant appeler l’Armée de libération oromo. Le porte-parole régional d’Oromiya a déclaré qu’il n’y avait pas un tel accord et que l’OLF avait été invité à participer à une « lutte politique pacifique ».

Fekade a déclaré qu’il avait brièvement rejoint ces combattants à sa sortie de prison, mais qu’il s’était rendu dans le cadre d’un deuxième accord.

Finalement, Fekade est rentré chez lui à Wollega, à l’est d’Addis-Abeba. Une demi-douzaine d’habitants ont déclaré que le groupe de Fekade avait commencé à exiger de l’argent et du bétail, affirmant qu’il se battait pour leur libération. Sept familles ont déclaré que ses combattants avaient enlevé leurs proches contre rançon. Les habitants ont déclaré que ses hommes combattaient parfois l’OLA, dirigée par le commandant Jaal Morro, mais engageaient rarement les forces gouvernementales.

Fekade « disait qu’il était OLA et faisait des choses qui faisaient que les gens haïssaient l’OLA », a déclaré un habitant. « Mais il combattait aussi l’OLA. »

Fekade a fermement nié avoir commis des crimes, affirmant qu' »il n’y a rien que nous prenions par la force ». Il a déclaré au Post qu’il était un commandant de l’OLA, bien qu’il ne réponde pas à Jaal Morro. L’OLA a déclaré qu’il se faisait passer pour un commandant de l’OLA mais qu’il coopérait avec le gouvernement.

En 2021, l’Éthiopie a organisé des élections nationales. Les principaux partis d’opposition oromo se sont retirés des urnes après que leurs bureaux ont été incendiés et que de nombreux membres ont été arrêtés. Plusieurs dirigeants oromo ont été arrêtés. La violence a refait surface, souvent selon des critères ethniques.

Dans l’Oromiya, de nombreuses victimes sont des Amhara, membres du deuxième groupe ethnique le plus peuplé d’Éthiopie. De nombreux Amhara s’étaient installés à Oromiya pendant les sécheresses des années 1980, mais certains dirigeants oromo ont commencé à dire qu’Amhara devrait partir. Les Amhara armés ont formé des milices. Certains ont soutenu que des parties d’Oromiya leur appartenaient à juste titre.

La ville d’Agamsa est à environ cinq miles au sud de la frontière d’Oromiya avec Amhara. Les forces de Fekade se trouvaient à quelques pas d’Agamsa lorsque les forces de sécurité du gouvernement régional d’Oromiya se sont retirées dans la soirée du 28 août. Des habitants d’Amhara et d’Oromo ont déclaré lors d’entretiens qu’ils avaient supplié les soldats de ne pas partir, craignant un massacre. Ils avaient raison.

Quelques heures après le départ des forces régionales, selon des témoins, ils ont vu Fekade arriver avec ses hommes.

Quatre témoins oromo ont déclaré avoir vu de cinq à 18 Amhara tués par les forces de Fekade. Cinq habitants d’Amhara ont déclaré que le total était plus élevé – environ 50 personnes dans la ville. Parmi les victimes figuraient un moine et une nonne. Une adolescente Amhara a décrit comment son père a été abattu alors qu’elle se cachait dans les toilettes.

« C’était une tentative de commencer des tueries ethniques », a déclaré un habitant oromo.

Fekade a nié que ses forces aient tué des civils et a déclaré que tous les morts étaient des Amhara armés. Il a déclaré avoir prononcé un discours encourageant les Amhara et les Oromo à vivre ensemble. Il a déclaré avoir escorté un groupe d’habitants d’Amhara en lieu sûr, ce qui a été confirmé par les deux parties.

Ensuite, les forces de Fekade ont ordonné aux hommes Oromo de se rassembler dans l’école primaire locale et ont confisqué leurs armes, ont déclaré six témoins. Fekade a confirmé qu’il avait désarmé les Oromos qu’il pensait pouvoir s’opposer à lui.

Les récits diffèrent sur ce qui s’est passé ensuite. Les habitants d’Amhara ont déclaré qu’une équipe de sauvetage armée d’Amhara est arrivée le lendemain d’une ville voisine et a engagé les forces de Fekade. Les habitants d’Oromo, cependant, ont déclaré que les forces de Fekade se sont enfuies à l’arrivée des forces amhara et que des hommes armés amhara ont tué plus de 100 civils, dont des enfants et des personnes âgées.

« Quand j’ai réalisé qu’ils allaient chercher des hommes, j’ai laissé ma femme et mes deux enfants », se souvient un survivant oromo, qui a déclaré avoir vu des gens se faire massacrer. « J’ai continué à courir alors au lieu d’être démembré, j’ai pensé que je préférerais recevoir une balle. »

Après le massacre, les militants de chaque camp ont blâmé l’autre.

Des témoins ont également déclaré lors d’entretiens que Fekade et ses forces ont participé aux tueries dans les villes voisines de Jartege Jarte et Kiremu qui ont provoqué des raids de représailles de la part des combattants Amhara. Fekade a nié toute implication.

Les Nations Unies affirment qu’un demi-million d’Amhara ont fui la violence à Oromiya et qu’un nombre inconnu d’Oromos ont été déplacés.

Fekade était injoignable lorsque The Post a tenté de le contacter pour commenter les pourparlers de paix. Mais un agent de l’OLA, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a exprimé l’espoir qu’ils ne laisseraient aucune place à Fekade pour opérer.