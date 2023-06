L’insurrection et la menace pour le pouvoir de Poutine en Russie, expliquées

Une crise rapide s’est déroulée en Russie samedi alors que Vladimir Poutine faisait face à une insurrection apparente d’un ancien allié, Yevgeniy Prigozhin, et des combattants mercenaires russes qu’il dirige.

Pour le moment, les choses semblent s’apaiser, les forces dépendant de Prigozhin, le chef du groupe Wagner, ayant stoppé leur marche vers Moscou et fait demi-tour. Le développement est intervenu après qu’un accord entre Prigozhin et Poutine a été négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Les accusations criminelles précédemment engagées contre Prigozhin seront abandonnées et le patron de Wagner se rendra en Biélorussie, a déclaré Peskov.