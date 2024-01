L’insuline Levemir sera arrêtée

Après avoir reçu un diagnostic de diabète de type 1 à l’âge de 48 ans, Stacey Silverman a vécu ses journées dans la confusion avec une glycémie élevée, de la fatigue et des maux de tête fous.

La prise d’une forme d’insuline à action prolongée appelée Levemir, l’un des nombreux types d’hormones disponibles sur le marché, a résolu ces fluctuations de la glycémie.

Aujourd’hui, la résidente de la région de Dallas, âgée de 55 ans, craint que sa santé ne soit à nouveau bouleversée. Novo Nordisk, la société pharmaceutique qui fabrique Levemir, a annoncé qu’elle arrêterait le médicament cette année. Cela signifie que Silverman et des dizaines de milliers de patients comme elle devront trouver un remplaçant.

«J’ai besoin de ce médicament pour vivre», a déclaré Silverman, un professionnel des technologies de l’information. « Ce médicament a très bien fonctionné pour moi depuis mon diagnostic. »

Les patients diabétiques qui dépendent de l’insuline ont récemment bénéficié d’un répit financier lorsque les trois principaux fabricants d’insuline ont décrété des réductions de prix spectaculaires. Novo Nordisk a annoncé en mars dernier qu’elle réduirait le prix catalogue de Levemir de 65 %. Mais la bonne nouvelle fut de courte durée.

Le fabricant de médicaments cessera de vendre la version injectable FlexPen de Levemir en avril et arrêtera les ventes de flacons de Levemir d’ici fin décembre. La société n’a pas annoncéd envisage d’arrêter le médicament dans d’autres pays.

Dans une déclaration à USA TODAY la semaine dernière, Novo Nordisk a déclaré qu’elle interromprait les ventes de Levemir aux États-Unis en raison d’une combinaison de facteurs, notamment les contraintes de fabrication mondiales et la disponibilité d’autres formes d’insuline. La société a également cité les directeurs de pharmacie et les assureurs qui ont limité l’accès à Levemir sur les formulaires de médicaments, la liste des médicaments couverts par les assureurs pour les patients.

“Notre priorité absolue est toujours la santé et la sécurité des patients (qui) utilisent nos produits”, a déclaré Novo Nordisk. “Nous avons pris cette décision après un examen attentif et sommes convaincus qu’étant donné le préavis, les patients américains auront accès à des traitements alternatifs et pourront passer à d’autres options.”

Novo Nordisk a déclaré que les patients peuvent passer à d’autres marques d’insulines à action prolongée, notamment la glargine, vendue sous les marques Basaglar et Lantus, ainsi que le dégludec, vendu sous la marque Tresiba. Les patients doivent également souvent prendre de l’insuline à action rapide avec les repas.

Maman choisit Levemir plutôt que les nouveaux médicaments et les pompes

Les défenseurs des patients diabétiques ont déclaré que l’arrêt du Levemir est un autre exemple des défis auxquels les patients insulino-dépendants sont confrontés.

Pendant des années, les défenseurs ont réclamé une insuline plus abordable. Le prix catalogue de certaines formes d’insuline – un médicament dont ont besoin toutes les personnes atteintes de diabète de type 1 et certaines personnes atteintes de diabète de type 2 – a presque triplé entre 2002 et 2013.

Une étude de 2022 dans Annals of Internal Medicine a estimé que 16,5 % des adultes qui dépendaient de l’insuline pour leur diabète ne prenaient pas les doses complètes comme prescrit en raison de leur coût élevé.

Les politiciens, les défenseurs des patients et les analystes ont accru la pression sur les fabricants de médicaments pour qu’ils baissent les prix de l’insuline. Les lois fédérales et étatiques, les politiques Medicare et Medicaid et l’évolution de la dynamique du marché pour ces anciens médicaments à base d’insuline ont également influencé les baisses de prix.

Pour en savoir plus :Décrypter le dilemme américain du diabète de type 2

Levemir a obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration comme traitement du diabète en 2005. De nouvelles insulines à action plus longue sont depuis arrivées sur le marché et encore plus de médicaments à base d’insuline sont en cours de développement.

De plus, une nouvelle classe de médicaments amaigrissants, connus sous le nom de récepteurs GLP-1, s’est également révélée efficace pour les personnes atteintes de diabète de type 2. De petites études suggèrent que ces médicaments pourraient retarder ou réduire la consommation d’insuline, bien qu’ils ne soient pas utiles pour les personnes atteintes de diabète de type 1.

Les familles dont les proches utilisent Levemir craignent de perdre un médicament qui fonctionne bien depuis près de deux décennies.

Alison Smart, résidente de Salt Lake City, a découvert par essais et erreurs que Levemir était la meilleure option pour sa fille de 15 ans.

L’adolescent a essayé une pompe à insuline qui délivre de petites quantités de médicaments tout au long de la journée. Mais lors d’un tournoi de tennis, même si l’exercice entraîne généralement une baisse du taux de sucre dans le sang, son taux de sucre dans le sang augmente. Smart ne savait pas si la pompe fonctionnait mal ou si d’autres facteurs étaient à l’origine du problème.

Elle a abandonné la pompe et a commencé à utiliser Levemir, qui a aidé l’adolescente à maintenir une glycémie constante. Les fluctuations du taux de sucre dans le sang peuvent entraîner de graves problèmes de santé, ainsi qu’une baisse d’énergie, des maux de tête et d’autres problèmes.

Levemir est l’un des trois types d’insulines « basales » à action prolongée, mais il ne dure pas dans le corps. tant que d’autres versions basales. Lantus dure 24 à 36 heures et Tresiba dure jusqu’à 42 heures.

Parce que Levemir se métabolise plus rapidement, Smart a déclaré qu’il était plus facile d’ajuster les doses chaque nuit pour répondre aux besoins en insuline de sa fille.

“Si sa dose d’une nuit est un peu faible, nous pouvons la modifier et la réparer pour la nuit suivante”, a déclaré Smart.

Smart a encouragé d’autres familles à exhorter Novo Nordisk à reconsidérer sa décision d’arrêter un médicament qui fonctionne bien.

“J’ai l’impression que l’objectif est de guérir le diabète et d’avoir plus de technologie alors que nous voulons simplement que les outils qui fonctionnent restent disponibles”, a déclaré Smart.

“Un vrai problème pour les diabétiques qui en ont besoin”

Lester Hightower, résident de Jacksonville, en Floride, a déclaré que Levemir était un médicament d’une importance cruciale pour son fils adolescent, Andrew, atteint de diabète de type 1. Il a également choisi Levemir plutôt que d’autres insulines à action prolongée en raison de son métabolisme plus rapide, ce qui facilite l’ajustement aux besoins en insuline de son fils.

Levemir a maintenu les taux sanguins d’Andrew stables tout au long de la journée et surtout la nuit, répondant ainsi aux besoins croissants de l’adolescent lorsque d’autres hormones peuvent contrecarrer l’insuline. Au plus fort de sa croissance physique, entre 14 et 16 ans, Andrew s’est adapté pour prendre la majeure partie de sa dose en fonction de ses besoins nocturnes.

Lorsqu’il jouait dans l’équipe de basket-ball du lycée, il avait besoin de moins d’insuline lorsqu’il courait et se déplaçait sur le terrain. L’insuline abaisse le taux de sucre dans le sang beaucoup plus rapidement après l’exercice.

Andrew, aujourd’hui âgé de 18 ans et étudiant en première année à la Florida State University, a de nouveau ajusté sa consommation d’insuline en fonction de ses cours et de ses exercices.

Lorsque Levemir sera arrêté, Hightower craint que les adolescents actifs qui dépendent de ce médicament aient du mal à trouver un substitut approprié.

“Si Levemir est retiré du marché, il n’y aura plus d’insuline basale comme elle”, a déclaré Hightower. “Et cela crée un réel problème pour les diabétiques qui en ont besoin.”

Les fabricants d’insuline remplacent les anciens médicaments par des versions plus récentes

Les sociétés pharmaceutiques ont souvent abandonné les anciennes versions d’insuline lorsqu’elles développaient de nouvelles versions du médicament.

Un 2023 papier dans le Journal of Law and the Biosciences, 62 types d’insuline ont été abandonnés depuis la découverte du médicament il y a plus d’un siècle. La plupart étaient des insulines animales obsolètes, mais le journal indique que 16 insulines humaines et 13 analogues, ou insulines synthétiques destinées à imiter la libération de l’insuline humaine, ont également été rejetées.

Ces versions d’insuline n’ont pas été abandonnées en raison de problèmes de sécurité ou d’inefficacité, mais nombre d’entre elles ont été remplacées par de nouvelles formulations ou méthodes d’administration, souvent à des prix plus élevés, indique le journal.

Robin Feldman, professeur de droit à l’Université de Californie qui a rédigé l’article, a déclaré que les produits à base d’insuline abandonnés “retirent du marché de nombreux produits viables, limitant ainsi les options de traitement pour les patients”.

Ces anciennes insulines sont souvent remplacées par des formulations, des méthodes d’administration ou des technologies plus récentes, plus coûteuses.

“C’est un jeu de coquilles dans lequel le consommateur est toujours perdant”, a déclaré Feldman.

Les analystes financiers qui suivent Novo Nordisk ont ​​déclaré que la société basée au Danemark se concentre probablement davantage sur le marché lucratif des médicaments amaigrissants GLP-1. Novo Nordisk a enregistré des milliards de ventes grâce à son médicament amaigrissant Wegovy et à son médicament contre le diabète Ozempic. Les ventes de ces médicaments GLP-1 ont largement dépassé celles de Levemir.

Emily Field, analyste chez Barclays, a déclaré que l’insuline revêtait « une importance financière décroissante » pour Novo Nordisk. Elle a évoqué la difficulté d’augmenter les prix sur un marché saturé de fabricants d’insuline concurrents, notamment de biosimilaires.

Michael Nedelcovych, analyste chez Cowen, a déclaré que Novo Nordisk avait probablement choisi de se concentrer sur la commercialisation de Tresiba, un nouveau produit à base d’insuline. Il a noté que la société propose également un médicament à base d’insuline hebdomadaire appelé icodéc qui pourrait arriver sur le marché cette année.

Pour les patients diabétiques de type 1 comme Silverman, les nouvelles concernant les nouveaux médicaments tels que les GLP-1 offrent peu d’avantages. Elle n’a pas besoin de perdre du poids. Elle veut simplement continuer à prendre le médicament qui fonctionne pour elle : Levemir.

“J’ai peur de changer de Levemir parce que cela fonctionne si bien pour moi”, a-t-elle déclaré.

Ken Alltucker est sur X, anciennement Twitter, à @kalltucker, ou peut être envoyé par e-mail à [email protected].