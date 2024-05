L’insuline en capsule peut remplacer les injections pour les diabétiques

Est-ce sous forme de pilule ou de sirop ?

Par conséquent, la nouvelle méthode fonctionne de la même manière que l’insuline chez les individus en bonne santé, l’enrobage de la capsule protégeant la substance de la dégradation pouvant survenir en raison du contact avec l’acide gastrique. « L’avantage le plus important de l’insuline orale est avant tout l’amélioration potentielle de l’observance thérapeutique », explique le Dr Lior Noyman, spécialiste en médecine familiale, spécialiste de l’obésité et du diabète.

« Bien qu’il y ait eu d’énormes progrès dans le traitement du diabète au cours des 100 dernières années depuis la découverte de l’insuline, en Israël et dans la plupart des pays occidentaux, ce médicament est encore administré uniquement par injection sous-cutanée – que ce soit par stylo injecteur, seringue ou pompe. Cela pose un problème important d’observance chez les patients diabétiques, ou en d’autres termes, une diminution de leur volonté d’accepter et d’adhérer au traitement recommandé par leur médecin.

C’est pour qui?

« Nous parlons avant tout de patients atteints de diabète de type 1, dont beaucoup sont des adolescents et de jeunes adultes, qui doivent recevoir de l’insuline par voie externe en raison de dommages irréversibles causés à leurs cellules bêta du pancréas. qu’ils doivent s’en injecter régulièrement tout au long de leur vie, plusieurs fois par jour, ou avoir sur eux une pompe à insuline, avec toutes les implications physiques et émotionnelles qui en découlent. Il est à noter qu’aux États-Unis, il existe déjà une insuline à courte durée d’action. » Un dispositif d’inhalation de poudre disponible sur le marché, similaire à ceux utilisés par les patients asthmatiques, mais on ne sait pas si et quand ce dispositif sera disponible en Israël. «