DUMPED Love Islander Georgia Townend a déclaré que Hugo « tenait une bougie pour Chloé » après que les fans aient repéré « des indices » qu’il était « amoureux d’elle ».

Lors du recouplage de choc hier soir, Georgia s’est retrouvée sans homme après qu’Hugo ait choisi de s’associer à une Chloé récemment larguée.

4 Hugo a choisi Chloé plutôt que Georgia en s’accouplant Crédit : Érotème

4 Hugo et Chloé se sont rapprochés du lit pendant la journée Crédit : Érotème

Cependant, les fans sont convaincus que Hugo est amoureux de Chloé – et Georgia a laissé entendre qu’il y avait quelque chose entre les deux.

S’exprimant dans son interview post-villa, Georgia a déclaré: « Je pense que nous aurions été un bon match; il était vraiment éloquent, poli.

« Je ne sais pas pourquoi il n’y a pas eu d’étincelle. Je pense qu’il tient une bougie pour Lucinda et Chloé…

« Je pense que peut-être à moins qu’il ne soit honnête avec lui-même et qu’il le fasse vraiment, il ne va même pas explorer d’autres options et il veut juste protéger ses amis et s’assurer qu’ils vont bien, ce qui n’est pas une mauvaise chose, c’est juste évidemment dans ce cas, c’est à mes frais.

« Peut-être qu’il ne sait pas vraiment ce qu’il cherche. »

LIT DE JOUR FLIRTER

Les fans ont également suggéré qu’Hugo et Chloé s’aimaient, pointant du doigt leur conversation sur les lits extérieurs – où ils se sont embrassés tout au long.

Hugo s’est même frotté les mains sur les fesses de Chloé pendant qu’ils parlaient.

Parlant de ce qu’ils vont faire sans Georgia et Toby, Hugo a déclaré: « Je vais devoir te le coller. »

Chloé a ajouté: « Savez-vous quoi, je vais le remettre tout de suite. »

« Ouais, faisons-le, » répondit Hugo.

Chloé a dit : « Pourquoi pas Hugo ? »

Hugo a répondu: « J’y suis allé, j’ai fait ça, j’ai eu le snog. J’ai eu le badge. »

Puis Chloé a dit : « Autant le refaire.

Les fans pensent qu’il l’aime, avec une personne disant: « Ma nouvelle théorie du complot est qu’Hugo a en fait aimé Chloé tout ce temps et il pense que son moment est sur le point d’arriver »

Un autre a ajouté: « Hugo jouant le capitaine save-a-chloe était un geste tactique, il a COMPLOT sur ce moment. Cet homme a eu une stratégie tout le temps. Son voyage #LoveIsland commence MAINTENANT. »

Un troisième a fait remarquer : « Hugo a convaincu abi et Tobias de se battre l’un pour l’autre, pendant tout ce temps il attendait de passer Chloé… »

4 La Géorgie a été larguée de l’île Crédit : Érotème