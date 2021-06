L’instructeur de SAS Who Dares Wins, Jason Fox, devrait succéder à Ant Middleton en tant que hardman de Channel 4

QUI ferait mieux de combler le grand vide laissé après qu’Ant Middleton se soit séparé de Channel 4 que sa co-vedette de SAS Who Dares Wins, Jason Fox.

Je peux révéler que son collègue de la montagne musculaire a décroché sa propre série C4 où il emmène trois célébrités dans la nature, une à la fois.

Jason Fox a décroché une nouvelle émission après que C4 se soit séparé de sa co-star de Who Dares Wins, Ant Middleton[/caption]

Avec le titre provisoire Beyond With Jason Fox, il verra l’ancien soldat des forces spéciales tester son endurance mentale et physique dans un format similaire aux émissions télévisées de Bear Grylls.

Un initié de la télévision a déclaré: «Cela est inspiré par l’idée d’embrasser les grands espaces après des mois passés à l’intérieur pendant le verrouillage.

« Et qui de mieux pour nous y conduire que le gentil géant Foxy, qui peut utiliser des compétences uniques acquises au cours de ses années de service dans les forces spéciales britanniques.

« Alors qu’ils s’attaquent à une série de défis, il invitera également les célébrités à parler des expériences de vie personnelles qui ont fait d’eux les individus qu’ils sont aujourd’hui. Et il le fera en utilisant la technique plus subtile de parler aux gens que nous le voyons utiliser sur SAS Who Dares Wins. »

Channel 4 a laissé partir Ant Middleton, affirmant que cela ne fonctionnerait plus jamais avec lui en raison d’une « conduite personnelle » non spécifiée[/caption]

Tourné dans la nature sauvage du Pays de Galles, le trio aux heures de grande écoute a même un sponsor suffisamment robuste – Land Rover.

Cela doit être un peu exaspérant pour Ant, l’instructeur en chef de SAS Who Dares Wins, qui avait un spectacle similaire, Snowflake Mountain, supprimé avant même qu’il ne décolle.

Il était censé le voir emmener les jeunes dans les grands espaces dans le but de tester leur courage et de faire ressortir le meilleur d’eux afin qu’ils puissent avancer dans leur vie.

Puis, en mars, Channel 4 a laissé partir Ant, affirmant que cela ne fonctionnerait plus jamais avec lui en raison d’une « conduite personnelle » non spécifiée.

Avec le titre provisoire Beyond With Jason Fox, l’émission verra l’ancien homme des forces spéciales tester l’endurance mentale et physique des célébrités dans un format similaire aux émissions télévisées de Bear Grylls.[/caption]

Le diffuseur a déclaré: « Il est devenu clair que nos points de vue et nos valeurs ne sont pas alignés. »

Ant a répondu en publiant qu’il était « enthousiasmé par l’avenir et ce qui s’en vient cette année ».

Mais il est peu probable qu’il revienne cette année sur les écrans britanniques, car il a récemment juré de déménager en Australie.

La carrière de Jason ici semble s’épanouir. Il réalise deux documentaires pour C4 — sur le trafic de drogue en Amérique du Sud et la guerre en Afghanistan.

Et il y a toutes les chances qu’il soit dans SAS Who Dares Wins quand il reviendra l’année prochaine pour sa série civile et de célébrités.

On dirait que Foxy est le nouveau golden boy de C4.

Le compte à rebours commence pour Anne

Anne Robinson essaie la chaise Countdown alors qu’elle, hum, compte à rebours pour prendre les rênes du favori de Channel 4.

Cela survient 23 ans après son apparition dans Dictionary Corner, sous la direction du regretté et légendaire Richard Whiteley. Lundi, Anne deviendra la première femme hôte depuis près de quatre décennies.

Offre de glace par l’ex-Brown Boy Gary

La star de MRS Brown’s Boys, Gary Hollywood, fait la queue pour Dancing On Ice après avoir été exclue de la sitcom BBC1.

Gary Hollywood est aligné pour Dancing On Ice après avoir été éliminé de la sitcom BBC1 Mrs Brown’s Boys[/caption]

L’acteur, surtout connu pour avoir joué Dino Doyle dans la série, a déjà auditionné et espère faire son retour à la télévision aux heures de grande écoute.

Gary a été lié pour la première fois à Dancing On Ice l’année dernière avant sa sortie de l’émission, mais il est affirmé que les acteurs ont été interdits de faire de la télé-réalité.

Un initié de l’émission a déclaré: « Dancing on Ice a approché Gary l’année dernière pour participer et il a sauté sur l’occasion de le faire, mais il faisait toujours partie de l’émission et a dû la refuser.

« Les patrons n’aiment pas que leurs stars fassent des émissions de téléréalité. »

Gary avait joué le coiffeur écossais dans Mrs Brown’s Boys depuis ses débuts en 2011, mais il est parti en 2020 au milieu d’un prétendu conflit salarial. Il a allégué qu’il avait été payé moins que ses co-stars pour le spin-off All Round To Mrs Brown’s.





Avoir un verre

IL n’y aura peut-être pas de festival de Glastonbury cette année, mais BBC iPlayer teste une nouvelle fonctionnalité sur iPlayer qui tente de recréer l’expérience partagée des événements musicaux.

Les téléspectateurs utilisant la version Web de l’iPlayer trouveront un bouton indiquant « Regarder avec des amis » dans n’importe quel programme de The Glastonbury Experience 2021 dans la collection Glastonbury d’iPlayer.

Ils cliquent simplement sur le bouton et génèrent un lien pour partager le moment avec des amis leur permettant de jouer, de mettre en pause et de revenir en arrière en synchronisation les uns avec les autres.

Et ils n’ont pas non plus besoin de camper dans un champ boueux ou de faire la queue pour les toilettes.