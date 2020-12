Un instructeur de natation de Sydney savait qu’il y avait tellement de mouvements sous l’eau que personne ne pouvait le voir toucher ses jeunes élèves de manière inappropriée, a appris un jury.

Kyle James Henk Daniels, 22 ans, savait également qu’il pouvait éviter d’être détecté parce que les images de la caméra de vidéosurveillance de la piscine étaient de mauvaise qualité, a ajouté le procureur de la Couronne Karl Prince.

Avec autant d’activité à la piscine animée de la rive nord, «des enfants et des parents partout», Daniels a profité de ses élèves en les touchant délibérément sur, dans ou près de leur vagin, a-t-il déclaré.

Kyle Daniels (photo ci-dessus) après son arrivée au Downing Center le jeudi 9 décembre. Il a plaidé non coupable à 26 chefs d’accusation, y compris plusieurs chefs d’accusation d’avoir eu des relations sexuelles avec un enfant de moins de 10 ans et d’agression à la pudeur d’une personne de moins de 16 ans.

Kyle Daniels (photo ci-dessus) a nié les allégations selon lesquelles il aurait agressé des enfants pour sa propre gratification sexuelle alors qu’il était employé au Mosman Swim Center

Mais Daniels a continué de nier toutes les allégations selon lesquelles il aurait agressé les enfants pour sa propre gratification sexuelle lors de sa deuxième journée dans la barre des témoins mercredi devant le tribunal de district de NSW.

Il a plaidé non coupable à 26 chefs d’accusation, y compris plusieurs chefs d’accusation d’avoir eu des relations sexuelles avec un enfant de moins de 10 ans et d’agression à la pudeur d’une personne de moins de 16 ans.

Il est accusé d’avoir touché neuf élèves âgés de 5 à 10 ans sur ou près de leurs organes génitaux alors qu’ils les instruisaient entre février 2018 et février 2019.

Le ministère public a accusé Daniels d’avoir adapté ses réponses après avoir écouté plus de cinq semaines de preuves.

Des images de vidéosurveillance de mauvaise qualité ont montré que Daniels instruisait un groupe d’étudiants et en tenait un par le ventre tout en effectuant des corrections de course pratiques et un autre étudiant nageant à une courte distance vers lui et effectuant un exercice.

L’avocat de la défense Leslie Nicholls a demandé à Daniels s’il avait une raison ou une opportunité de regarder de près les images de vidéosurveillance, situées à l’arrière du bureau de son directeur.

Kyle Daniels (photo ci-dessus) a longtemps réfuté les suggestions selon lesquelles il aurait agressé sexuellement des enfants sous sa garde lorsqu’il était employé comme entraîneur au Mosman Swim Center.

«Non, pas du tout», répondit-il.

Après que le jury ait assisté à des entretiens préenregistrés avec la police et à des contre-interrogatoires de chacune des neuf filles ainsi que de l’un ou des deux de leurs parents, du personnel de la piscine, des psychologues et d’autres experts, la défense de Daniels a déclaré que les preuves prendraient fin. .

Le procès devant le juge Kara Shead au Downing Center se poursuit.