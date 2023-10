L’événement Collegiate Penetration Testing Competition (CPTC) réunira des équipes de neuf établissements, jusqu’au Texas, pour concourir à l’Université de New Haven. Ils acquerront une expérience passionnante du monde réel, en collaborant dans le rôle de testeurs d’intrusion professionnels. 27 octobre 2023 Par Renée Chmiel, Bureau du marketing et des communications

L’équipe Hacking de l’Université de New Haven. De gauche à droite : Ronald Scarpa ’25, Will Turner ’24 MS, Jonathan Chute ’25, Nick Dubois ’24, Jordan Saleh ’24, Ryan Stapleton ’25.

Pour Jarred Foley ’24, le prochain Concours de tests d’intrusion collégiale (CPTC) Événement régional de la Nouvelle-Angleterre à l’Université de New Haven ne se limite pas à la cybersécurité. C’est une question de croissance, de travail d’équipe et de leadership. Et il a hâte d’accueillir des équipes d’écoles de la région – et d’ailleurs – pour concourir à l’Université.

Spécialiste de la cybersécurité et des réseaux, Foley contribue à diriger la planification de l’événement. Qu’il s’agisse de gérer les achats de t-shirts ou d’interagir avec les équipes pour connaître leurs besoins, il dit que cela a été une belle expérience.

En aidant à planifier la compétition, Foley s’est appuyé sur son expérience dans l’US Air Force en tant que sous-officier chargé de la sécurité électronique à Minot, dans le Dakota du Nord. Cela l’a préparé à collaborer avec l’organisme parrain et les personnes des institutions qui participeront au CPTC.

“Cela a été une excellente expérience d’apprentissage”, a déclaré Foley. « Cela a également été merveilleux d’apprendre du professeur Page. Elle a été très utile.

« Imite les activités des tests d’intrusion dans le monde réel »



Liberty Page, MS, est l’hôte de l’événement et Foley a été son assistante pour planifier le programme. Le professeur Page est ravi que le Connecticut Institute of Technology de l’Université organise un CPTC régional pour la cinquième fois – et elle a été activement impliquée dans l’organisation de l’événement chacune de ces années. Le concours de cette année aura lieu sur le campus les samedi 11 et dimanche 12 novembre.

Le concours permet à des équipes d’étudiants de collaborer dans le rôle de testeurs d’intrusion professionnels travaillant pour une entreprise fictive. Neuf équipes, venant d’aussi loin que le Texas, viendront à l’Université pour la compétition. Les équipes participantes comprennent l’Université Rutgers, l’Académie militaire des États-Unis, l’Université de Virginie, l’Université du Texas à Austin et la Northeastern University.

« Je remercie le Connecticut Institute of Technology du Tagliatela College of Engineering d’avoir parrainé le concours régional de qualification 2023 de la Nouvelle-Angleterre pour les tests d’intrusion collégiales », a déclaré le professeur Page, coordinateur du programme BS en cybersécurité et réseaux de l’université. « Je suis ravi de donner aux étudiants cette opportunité de participer à un concours qui imite les activités des tests d’intrusion dans le monde réel, notamment en interagissant avec les représentants de l’entreprise, en rédigeant leurs conclusions et en présentant leurs résultats.

Le CPTC est un concours collégial unique en matière de cybersécurité. Il se concentre sur l’évaluation des activités que les équipes sont susceptibles d’effectuer lors d’une véritable tâche de test d’intrusion menée par des entreprises, des cabinets professionnels et des services de sécurité internes. Les étudiants interagissent avec des représentants d’entreprises, préparent un rapport sur leurs conclusions et présentent leurs résultats à un panel de juges issus d’entreprises et d’organisations de premier plan, créant ainsi des opportunités de réseautage passionnantes.

« Les juges du CPTC proviennent de certaines des plus grandes entreprises de notre secteur », a déclaré le professeur Page. «Je suis reconnaissant envers le RIT (Rochester Institute of Technology), l’hôte du CPTC Global, tous les bénévoles de l’industrie, ainsi que nos professeurs et nos étudiants pour avoir soutenu cet événement.»

“C’est formidable pour l’Université”



La propre équipe de hackers de l’Université participera à l’événement. Jonathan Chute ’25, ’26 MS, le capitaine de l’équipe, rencontre ses coéquipiers chaque semaine pour se préparer pour la compétition. Si beaucoup d’entre eux sont expérimentés en matière de cybersécurité, pour certains, il s’agit de leur première compétition de ce type.

“J’ai beaucoup confiance en nos capacités”, a déclaré Chute, spécialiste de la cybersécurité et des réseaux. « Nous sommes tous proches et il y a beaucoup de camaraderie entre nous. En tant que capitaine, je me tourne vers eux pour trouver des idées et nous apprenons les uns des autres.

Le champion de la compétition régionale se qualifiera pour la compétition mondiale CPTC, et les équipes finalistes auront également la possibilité de se qualifier en tant que wild card. La Chargers Hacking Team a déjà remporté la deuxième place au niveau régional et vise également à se classer dans la compétition de cette année.

Quel que soit l’endroit où se situe l’équipe, Chute dit que c’est très important que l’Université l’héberge. Il est ravi d’accueillir des équipes visiteuses à l’Université.

« C’est formidable pour l’Université et cela nous place au premier plan », a-t-il déclaré. « Nous sommes une école de cybersécurité solide, et c’est important. Le fait que ce concours se déroule sur notre campus est très important pour l’Université.

« Un environnement pour apprendre »



L’événement suscite déjà du soutien et de l’enthousiasme dans toute l’Université, puisque des dizaines de bénévoles se sont inscrits pour participer à l’événement, dont de nombreux étudiants diplômés. Foley, l’organisateur de l’événement, était enthousiasmé par le nombre de ses collègues Chargers souhaitant s’impliquer. Il espère que le CPTC sera un événement enrichissant et amusant pour tous, ainsi que pour les étudiants qui participeront.

“L’objectif général du concours est de favoriser un environnement propice à l’apprentissage dans un espace compétitif”, a-t-il déclaré. « Si les équipes retiennent quelque chose de nouveau ou établissent des liens avec d’autres écoles, c’est ce que nous espérons contribuer à favoriser. C’est ce que j’aimerais voir.