L’Institut indien du sérum met en garde contre les retards dans l’exportation du vaccin

L’Inde produit les trois cinquièmes de l’approvisionnement mondial de toutes sortes de vaccins, et le Premier ministre du pays, Narendra Modi, a lancé l’une des campagnes de vaccination les plus importantes et les plus ambitieuses au monde, visant à vacciner 1,3 milliard de personnes en Inde.

«Chers pays et gouvernements», a écrit l’exécutif Adar Poonawalla du Serum Institute of India. un tweet dans lequel il a mis en garde contre les retards. «Je vous demande humblement d’être patient», a-t-il écrit, ajoutant que son entreprise avait été chargée de donner la priorité aux «besoins énormes de l’Inde et avec cet équilibre les besoins du reste du monde. Nous faisons de notre mieux. »

Mais même si le pays gère déjà un énorme programme de vaccination, administrant environ 390 millions de vaccins contre des maladies telles que la rougeole et la tuberculose en une année moyenne, l’Inde a du mal à faire vacciner la population par Covid. Moins de 1 pour cent des Indiens ont été vaccinés depuis la mi-janvier. La pandémie a jusqu’à présent causé au moins 10,9 millions d’infections à coronavirus connues en Inde, plus que dans tout autre pays à l’exception des États-Unis.

Les régulateurs du pays ont approuvé deux vaccins: l’un développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford et produit par le Serum Institute, et un autre – toujours en phase d’essai – développé par le Institut national de virologie avec Bharat Biotech, une société pharmaceutique locale qui fabriquera les doses.

L’Institut du sérum produira également des doses d’un vaccin développé par Novovax une fois celui-ci approuvé.

En plus d’aider à approvisionner l’Inde et d’autres clients, la société devrait produire des centaines de millions de doses du vaccin AstraZeneca et plus d’un milliard de vaccins Novovax à distribuer dans le cadre de l’initiative mondiale de vaccination Covax, qui vise à garantir que 92 faibles et moyennes -les pays à revenu reçoivent les vaccins en même temps que les 98 pays les plus riches du monde. Covax n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur l’alerte de M. Poonawalla selon laquelle les pays étrangers devraient attendre les vaccins.

De nombreux pays en développement veulent le vaccin AstraZeneca car il est beaucoup moins cher et beaucoup plus facile à stocker et à transporter que les autres vaccins Covid actuellement utilisés. Cela le rend également approprié pour la vaste campagne de vaccination de l’Inde, qui doit s’étendre des imposantes montagnes himalayennes aux jungles denses du sud de l’Inde.

Le gouvernement indien a de plus en plus utilisé la capacité de fabrication de vaccins du pays comme monnaie d’échange pour sa diplomatie internationale, en concurrence avec la Chine, qui a fait de la distribution de tirs un élément central de ses relations extérieures. La semaine dernière, par exemple, l’Inde a promis de faire don de 200 000 doses de vaccin aux soldats de la paix des Nations Unies dans le monde.