L’institut de Fauci a financé des expériences «mortelles et inutiles» sur les CHIENS, selon un chien de garde de la recherche animale – RT USA News

L’institut dirigé par le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président Joe Biden, a financé une étude dans laquelle des dizaines de chiens ont été inutilement tourmentés, a déclaré le groupe de défense White Coat Waste, citant des documents gouvernementaux.

L’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), que Fauci dirige depuis 1984, a donné 424 455 $ à l’Université de Géorgie pour injecter des vaccins expérimentaux à un groupe de beagles, puis les infester de parasites, a rapporté la WCW la semaine dernière, citant des documents obtenus du gouvernement en vertu d’une demande de la loi sur la liberté d’information (FOIA).

RUPTURE : une nouvelle enquête de la WCW prouve #Fauci gaspillé VOTRE TAXE $ sur des expériences où des beagles sont intentionnellement mordus par des mouches, infectés et abattus. 🥼 🗑https://t.co/HEX9ZhtalY – Projet de déchets de blouse blanche🥼🗑️ (@WhiteCoatWaste) 5 août 2021

La révélation a depuis attiré l’attention de plusieurs médias à tendance conservatrice, dont le Daily Caller et le Federalist.

« Le budget de Fauci a gonflé à plus de 6 milliards de dollars de financement par les contribuables chaque année, dont au moins la moitié est gaspillée pour des expérimentations animales plus douteuses comme ces tests de beagle mortels et inutiles et d’autres expériences de douleur maximale. Justin Goodman de White Coat Waste a déclaré au Daily Caller. Plus tôt cette année, la WCW a documenté les expériences de douleur du NIAID sur une variété d’animaux.

Les courriels obtenus par la WCW indiquent que l’étude a commencé en novembre 2020 et devrait se terminer au début de 2022. Selon la documentation, quelque 28 beagles seraient infectés et euthanasiés après 196 jours, pour la collecte et l’analyse de sang. Cela signifie que les chiens ont peut-être déjà été tués en juin de cette année.





La WCW a publié une photo d’un chien infesté et une capture d’écran d’un e-mail mentionnant comment un groupe d’animaux a été « vocaliser dans la douleur » après avoir reçu l’injection de la deuxième dose du vaccin expérimental, dont le nom a été caviardé.

Selon le Daily Caller, cependant, le vaccin s’appelle LFGuard et est destiné à traiter la filariose lymphatique (également connue sous le nom d’éléphantiasis), une maladie causée par des vers parasites qui attaquent le système lymphatique. Il a déjà été largement testé sur d’autres animaux, comme les souris, les gerbilles et les macaques rhésus.

Fauci est devenu une figure polarisante aux États-Unis. Les démocrates l’ont exalté comme le scientifique héroïque qui ne peut rien faire de mal en ce qui concerne Covid-19, ou quoi que ce soit d’autre. Pendant ce temps, certains républicains l’ont blâmé pour les positions contradictoires sur la lutte contre le coronavirus – ainsi que pour le financement de ce qu’ils disent être une recherche sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine, qui, selon eux, aurait pu produire le virus dans le premier endroit.





Si un scientifique parvient à ses fins, cependant, la critique de Fauci pourrait bientôt devenir un crime de haine fédéral. C’est l’essentiel de la proposition du Dr Peter Hotez, professeur de pédiatrie et de virologie moléculaire au Baylor College of Medicine, publiée dans la revue PLOS Biology.

Hotez accusé « une bande de membres ultraconservateurs du Congrès américain et d’autres responsables publics d’extrême droite » de « mener des attaques organisées et apparemment bien coordonnées contre d’éminents biologistes américains » – Fauci en particulier – et a cité le survivant de l’Holocauste et militant Eli Wiesel pour soutenir que « la neutralité ou le silence favorise l’oppresseur ».

Je viens de sortir aujourd’hui, mon dernier en @PLOS@PLOSBiologie discuter de mon point de vue sur une nouvelle phase d’agression anti-scientifique en Amérique : cibler d’éminents scientifiques américains, et pourquoi nous devrions nous préoccuper de la nation. https://t.co/LKriiz1C0a – Prof Peter Hotez MD PhD (@PeterHotez) 30 juillet 2021

