L’Institut Biovac d’Afrique du Sud conclut un accord avec BioNTech et Pfizer pour produire 100 millions de vaccins Covid par an

Le Biovac Institute basé au Cap, Pfizer et BioNTech ont annoncé mercredi leur collaboration pour produire des vaccins Covid en Afrique du Sud. L’installation des équipements, les transferts techniques et le développement sur site commenceront immédiatement pour préparer l’institut au processus de fabrication.

Pfizer et BioNTech supposent que l’installation sud-africaine sera intégrée à la chaîne d’approvisionnement en vaccins à la fin de 2021. Si tous les processus se déroulent comme prévu, l’Afrique du Sud pourra fabriquer les vaccins Pfizer-BioNTech Covid en 2022. Selon la déclaration de collaboration , « la production annuelle dépassera les 100 millions de doses », qui seront tous répartis entre les 55 États membres de l’Union africaine.

Rupture : Afrique du Sud @biovac_inst exploité pour produire 100 millions de doses par an de vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 exclusivement pour l’Union africaine en 2022. Transfert de technologie + configuration à partir de Biovac ; Pfizer s’attend à ce que l’installation soit prête d’ici la fin de 2021. $PFE$BNTXpic.twitter.com/GSSV3GDWj7 – Anjalee Khemlani (@AnjKhem) 21 juillet 2021

La récente collaboration est une bonne nouvelle, le PDG de Biovac, le Dr Morena Makhoana, déclarant : « Nous pensons que cette collaboration créera une opportunité de distribuer plus largement des doses de vaccin aux personnes des communautés les plus difficiles à atteindre, en particulier celles du continent africain. »

Un rapport publié le 15 juillet par la branche Afrique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a révélé à quel point l’iniquité du vaccin Covid est grave. Selon les données, sur les 1,3 milliard d’habitants de l’Afrique, seulement 1,5% sont complètement vaccinés. L’OMS avait également mis en garde contre l’augmentation des cas et des taux de mortalité. Un million de cas ont été signalés à travers le continent africain en un mois seulement, ainsi qu’une augmentation de 43% du nombre de morts en une semaine seulement.

Pfizer et BioNTech affirment que leur philosophie est de rendre leur vaccin aussi accessible que possible dans le monde entier. Ugur Sahin, PDG et co-fondateur de BioNTech, a partagé que « Nous visons à permettre aux personnes de tous les continents de fabriquer et de distribuer notre vaccin dans son intégralité en garantissant la qualité du processus de fabrication et des doses. »

Pfizer et BioNTech ont expédié plus d’un milliard de vaccins Covid-19 dans plus de 100 pays dans le monde. Les sociétés se sont engagées en mai à fournir deux milliards de doses, sur deux ans, aux pays à revenu faible et intermédiaire en 2021 et 2022.

