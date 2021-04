Le dernier appareil de refroidissement de Haier est un congélateur qui peut être rapidement et simplement converti en réfrigérateur. L’InstaSwitch utilise la technologie Haier Switch Zone qui peut changer les compartiments de la température du congélateur (-26 ° C) au réfrigérateur (0 ° – 4 ° C).

Lorsque nous l’avons vu auparavant, la zone de commutation a été limitée à un compartiment à l’intérieur de l’appareil qui peut être converti du réfrigérateur au congélateur et vice versa, en fonction des aliments que vous souhaitez conserver.

Plusieurs réfrigérateurs-congélateurs Cube de Haier, y compris le Cube HTF-508DGS7 que nous avons examiné, comportent ce compartiment My Zone dans la section congélateur de l’appareil. Vous pouvez régler sa température, manuellement, de 5 ° C à -20 ° C par incréments de 1 ° C, ce qui vous donne beaucoup plus de flexibilité en termes de stockage des aliments.

Si vous avez une grande réunion (et que vous croisez les doigts, c’est ce que sera cet été), vous pouvez remplacer la zone par un réfrigérateur et avoir beaucoup d’espace pour stocker vos aliments frais et préparés. Échangez-le et vous pouvez obtenir une charge d’aliments surgelés pour vous aider pendant quelques semaines bien remplies lorsque vous n’aurez pas beaucoup de temps pour cuisiner. Cela donne aux gens la possibilité d’un peu plus de polyvalence lorsqu’ils planifient leurs repas et repèrent les bonnes affaires lors de leurs achats.

La différence avec l’InstaSwitch est qu’il s’agit d’une option tout ou rien. Vous pouvez convertir tout l’appareil du congélateur au réfrigérateur – mais pas une partie de celui-ci. Bizarrement, cela rend un produit axé sur la polyvalence beaucoup moins polyvalent que certains des autres appareils Haier.







Caractéristiques

L’InstaSwitch est également un appareil connecté que vous pouvez contrôler via l’application hOn – l’application Haier également utilisée pour les produits connectés Candy et Hoover. Cela signifie que vous pouvez contrôler la température via votre téléphone, donc si vous êtes sur le point de faire vos courses, vous pouvez instantanément changer la température de l’InstaSwitch pour être prêt pour votre transport.

Il a un affichage à l’avant et la porte est réversible, de sorte qu’elle peut s’intégrer n’importe où. Cela serait également utile si vous souhaitez acheter une paire (nous y reviendrons plus tard).

Il comprend également les compartiments Instant Cool Zone de Haier, qui peuvent être utilisés pour refroidir rapidement des boissons ou congeler des aliments.

Il s’agit d’un réfrigérateur-congélateur de classe F qui, selon le nouveau système d’évaluation énergétique lancé en mars, signifie qu’il est économe en énergie. Bien que F ne semble pas très rassurant, selon les nouvelles cotes énergétiques, les appareils qui étaient auparavant classés comme A ++ et A + sont maintenant classés E et F. Un appareil comme celui-ci devrait coûter environ 41 £ par an (en fonction de votre fournisseur d’énergie et du tarif).

L’InstaSwitch est sans givre, vous n’aurez donc aucune raison de le décongeler. Et il vous avertira, via un son d’alarme et une alerte sur votre téléphone, si la température interne de votre congélateur augmente considérablement. Vous saurez ainsi si la porte du congélateur est restée ouverte.

Limites

À première vue, un appareil entièrement convertible semble être une idée géniale. Un clic et c’est un frigo! Encore un clic et c’est un congélateur! Mais l’inconvénient de l’InstaSwitch est que lorsque vous le convertissez en réfrigérateur, vous perdez tout l’espace de votre congélateur et devez déplacer tous les aliments congelés stockés. Ainsi, l’InstaSwitch n’est pas vraiment un prétendant au remplacement du réfrigérateur-congélateur de votre cuisine principale.

Vraiment, pour tirer le meilleur parti de cet appareil, vous en achèteriez une paire (!) Et les placeriez dans votre garage ou votre garde-manger comme appareils de secours. Vous en utiliseriez un comme congélateur à long terme et l’autre pourrait être converti d’un congélateur en réfrigérateur si vous aviez beaucoup d’aliments frais, par exemple pour un barbecue ou un dîner.

Cela semble être la façon dont Haier conçoit son utilisation (comme le montre la première image ci-dessus).

Ainsi, l’InstaSwitch est fait pour les très grands foyers ou les personnes qui accueillent souvent de grands événements. Si cela vous ressemble, la bonne nouvelle est que son prix est compétitif. Cependant, si vous souhaitez en acheter deux, cela vous coûtera plus de 1000 £.

Achetez l’InstaSwitch

Il existe deux modèles, qui diffèrent en volume. Ils sont disponibles chez un certain nombre de détaillants, mais le prix varie et dans certains cas, l’appareil de plus grande capacité est moins cher. Pour le moment, AO.com les a en stock aux meilleurs prix.

Le H3F-280WSAAU1 a une capacité d’environ 285 litres et est disponible chez les détaillants, y compris AO.com pour 599 £.

Le H3F-320WSAAU1 a une capacité de 330 litres et est également disponible sur AO.com, mais pour 579 £.

Pour voir ce que nous avons pensé des autres appareils de refroidissement Haier, jetez un œil à nos avis sur le Haier Cube HTF-508DGS7 (doté de la technologie de commutation), le Haier Cube HTF-456DM6 à quatre portes et la Haier Wine Bank 50 Series 7 connectée.