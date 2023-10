L’instance suprême française rejette l’affirmation des militants selon laquelle le profilage racial par la police est systémique

PARIS (AP) — La plus haute autorité administrative française a rejeté mercredi les efforts des militants des droits de l’homme visant à mettre fin à ce qu’ils considèrent comme une pratique systémique et généralisée de la police française consistant à cibler les Noirs et les personnes d’origine arabe lors d’interpellations et de contrôles.

Les organisations locales et les groupes de défense des droits internationaux espéraient qu’une décision favorable du Conseil d’État pourrait imposer de profondes réformes au sein des forces de l’ordre françaises pour mettre fin au profilage racial.

Dans sa décision, le Conseil d’État a déclaré que les témoignages et autres preuves présentées dans le cadre du recours collectif établissaient que la police française soumettait des personnes à des contrôles en raison de leurs caractéristiques physiques. De tels contrôles ne semblent pas être des cas isolés et nuisent aux personnes ciblées. Mais la décision indique que les contrôles discriminatoires ne sont ni systémiques ni généralisés.

Les plaignants ont exprimé leur consternation, même si certains ont été rassurés par la reconnaissance du jugement selon lequel des contrôles discriminatoires existent et ne sont pas rares.

« Ces hautes autorités judiciaires n’ont pas compris la violence et l’exclusion générées par ces pratiques policières », a déclaré dans un communiqué Issa Coulibaly, responsable d’une association de jeunesse parisienne impliquée dans la plainte.

« Ils n’ont pas su saisir l’opportunité historique d’améliorer la vie quotidienne de millions de leurs concitoyens, en particulier ceux perçus comme noirs et arabes », a déclaré Coulibaly, qui est noir.

Le Conseil d’État est l’arbitre ultime en France de l’usage du pouvoir par les autorités. Le procès des plaignants, le premier recours collectif en France contre la police, a été déposé en 2021. Il comprenait un dossier de 220 pages regorgeant d’exemples de profilage racial par la police française.

La plainte a été déposée par Amnesty International, Human Rights Watch, Open Society Justice Initiative et trois organisations de base qui travaillent avec les jeunes, dont le groupe de Coulibaly, Pazapas.

Le gouvernement a nié toute discrimination systémique de la part de la police.

Les organisations non gouvernementales ont porté l’affaire devant le Conseil d’État après que le gouvernement n’a pas respecté un délai de quatre mois pour répondre à la première salve du recours collectif.

Le Conseil d’État a ensuite tenu une audience historique sur cette affaire le mois dernier.

