L’instance électorale pakistanaise déclare que l’ex-Premier ministre a accepté des dons illégaux

ISLAMABAD (AP) – L’organe de surveillance des élections au Pakistan a statué mardi que l’ancien Premier ministre Imran Khan avait accepté des dons illégaux à son parti politique depuis l’étranger. C’est une première étape clé vers une éventuelle interdiction de Khan et de son parti de la politique.

L’affaire contre la star du cricket devenue homme politique remonte à 2014 lorsque Akbar Babar, un membre mécontent du parti Tehreek-e-Insaf de Khan, a porté plainte contre lui auprès de la commission électorale pakistanaise, l’accusant de recevoir illégalement des fonds de pays et d’entreprises étrangers. .

En vertu de la loi pakistanaise, les partis politiques ne sont pas autorisés à accepter de tels dons.

Dans la décision très attendue de mardi, la commission a conclu que Khan avait dissimulé des comptes bancaires et reçu des fonds de sociétés basées aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, aux Émirats arabes unis et dans d’autres pays. Il a également déclaré que des mesures supplémentaires pourraient être prises contre Khan et son parti.

La commission a également recommandé la saisie de l’argent illégal prétendument reçu par Khan de l’étranger.

Babar a salué la découverte, affirmant que toutes les allégations qu’il avait portées contre Khan avaient été prouvées. Il a exhorté Khan à démissionner en tant que chef de son parti.

La décision a attiré les critiques du parti de Khan.

Fawad Chaudhry, un porte-parole du parti de Khan, a défendu Khan, affirmant qu’il n’avait délibérément violé aucune loi ou qu’il avait peut-être soumis un affidavit incorrect au tribunal concernant les dons.

Hed a déclaré que leur parti contesterait la décision du tribunal devant les tribunaux.

Cependant, le Premier ministre Shahbaz Sharif s’est adressé à Twitter, affirmant que la décision du tribunal prouvait que Khan était un menteur. La Ligue musulmane pakistanaise au pouvoir de Sharif a demandé à Khan de démissionner de la tête de son parti.

Khan lui-même n’a fait aucun commentaire sur la décision du tribunal. Cependant, il a récemment exhorté les partisans de son parti à se rassembler jeudi contre la Commission électorale du Pakistan dans la capitale Islamabad.

Khan a critiqué le tribunal depuis avril, lorsque son gouvernement a été renversé par un vote de censure au parlement. Il avait dit que le tribunal pourrait annoncer une décision sévère contre son parti pour apaiser Sharif.

Khan a lancé son parti Pakistan Tehreek-e-Insaf en 1996. Il est arrivé au pouvoir en 2018 lorsque son parti a remporté le vote. Cependant, il n’a pas réussi à améliorer l’économie du pays, ce qui l’a rendu impopulaire. Profitant de la situation, les opposants de Khan se sont unis contre lui à l’Assemblée nationale et l’ont évincé en avril 2022 par le vote de défiance.

Khan a depuis allégué que ses opposants politiques l’avaient évincé dans le cadre d’un complot américain. Washington, Sharif et les autres opposants politiques de Khan ont nié cette allégation.

Munir Ahmed, Associated Press