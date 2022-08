L’instance électorale pakistanaise déclare que l’ex-Premier ministre a accepté des dons illégaux

L’affaire contre la star du cricket devenue homme politique remonte à 2014 lorsque Akbar Babar, un membre mécontent du parti Tehreek-e-Insaf de Khan, a porté plainte contre lui auprès de la commission électorale pakistanaise, l’accusant de recevoir illégalement des fonds de pays et d’entreprises étrangers. .

ISLAMABAD – L’organe de surveillance des élections au Pakistan a statué mardi que l’ancien Premier ministre Imran Khan avait accepté des dons illégaux à son parti politique depuis l’étranger. C’est une première étape clé vers une éventuelle interdiction de Khan et de son parti de la politique.

Dans la décision très attendue de mardi, la commission a conclu que Khan avait dissimulé des comptes bancaires et reçu des fonds de sociétés basées aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, aux Émirats arabes unis et dans d’autres pays. Il a également déclaré que des mesures supplémentaires pourraient être prises contre Khan et son parti.