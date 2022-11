L’instance électorale brésilienne rejette la pression de Bolsonaro pour annuler les votes

Commentez cette histoire Commentaire

RIO DE JANEIRO – Le chef de l’autorité électorale brésilienne a rejeté mercredi la demande du président Jair Bolsonaro et de son parti politique d’annuler les bulletins de vote déposés sur la plupart des machines à voter électroniques, ce qui aurait annulé l’élection du 30 octobre. Alexandre de Moraes avait rendu une décision préalable qui évoquait implicitement la possibilité que le parti de Bolsonaro pâtisse d’une telle contestation. Il a conditionné l’analyse de la demande à la présentation d’un rapport modifié pour inclure les résultats du premier tour électoral, le 2 octobre, au cours duquel le Parti libéral a remporté plus de sièges dans les deux chambres du Congrès que tout autre, et il a établi un service de 24 heures date limite.

Plus tôt mercredi, le président du parti Valdemar Costa et l’avocat Marcelo de Bessa ont tenu une conférence de presse et déclaré qu’il n’y aurait pas de rapport modifié.

“La mauvaise foi totale de la requête bizarre et illicite du demandeur (…) a été prouvée, tant par le refus de compléter la requête initiale que par l’absence totale de toute preuve d’irrégularités et l’existence d’un récit des faits totalement frauduleux”, de Moraes a écrit dans sa décision quelques heures plus tard.

Il a également imposé une amende de 23 millions de reais (4,3 millions de dollars) pour litige de mauvaise foi.

Mardi, de Bessa a déposé une demande de 33 pages au nom de Bolsonaro et Costa citant un bogue logiciel dans la majorité des machines brésiliennes – elles manquent de numéros d’identification individuels dans leurs journaux internes – pour faire valoir que tous les votes qu’ils ont enregistrés devraient être annulés. De Bessa a déclaré que cela laisserait Bolsonaro avec 51% des votes valides restants.

Ni Costa ni de Bessa n’ont expliqué comment le bogue aurait pu affecter les résultats des élections. Des experts indépendants consultés par l’Associated Press ont déclaré que, bien que nouvellement découvert, cela n’affecte pas la fiabilité et chaque machine à voter est toujours facilement identifiable par d’autres moyens. Dans sa décision de jeudi, de Moraes a noté la même chose.

Il a également écrit que la contestation du vote semblait viser à inciter les mouvements de protestation antidémocratiques et à créer des tumultes, et a ordonné l’enquête sur Costa et le consultant engagé pour mener une évaluation.

« Le message de De Moraes à l’establishment politique est le suivant : la partie est terminée. Remettre en question le résultat des élections n’est pas fair-play, et les personnes et les institutions qui le feront seront sévèrement punies », a déclaré Maurício Santoro, professeur de sciences politiques à l’Université d’État de Rio de Janeiro.

Lors de la conférence de presse de mercredi, Costa a déclaré que son intention était simplement d’empêcher les résultats du vote de 2022 de hanter le Brésil à l’avenir.

L’autorité électorale a ratifié le 30 octobre la victoire de l’ennemi juré de Bolsonaro, l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, et même de nombreux alliés du président ont rapidement accepté les résultats. Les manifestants dans les villes du pays ont fermement refusé de faire de même, en particulier avec Bolsonaro refusant de concéder.

Bolsonaro a passé plus d’un an à affirmer que le système de vote électronique brésilien était sujet à la fraude, sans jamais présenter de preuves.