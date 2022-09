L’installation faunique d’Okanagan utilise à bon escient une subvention de 15 000 $ – Kelowna Capital News

L’Interior Wildlife Rehabilitation Society (IWRS) a reçu un don de 15 000 $ de la Central Okanagan Foundation.

L’installation de soins de la faune basée à Summerland utilisera les fonds pour construire une pépinière chauffée pour la faune. Un conteneur d’expédition de 20 pieds sera transformé en une unité chauffée et isolée avec l’aide de bénévoles professionnels.

L’IWRS a terminé sa première saison dans le cadre de ses permis de réhabilitation et de libération de la faune indigène dans l’Okanagan. L’établissement de soins est financé par le privé.

“Fournir un service qui n’est pas soutenu financièrement par le gouvernement, mais attendu par le public, peut être une tâche difficile à entreprendre”, a déclaré Eva Hartman, cofondatrice et présidente.

“Mais nous le prenons parce qu’il n’y a pas d’autre option.”

Le travail de la société de la faune est effectué par des bénévoles, de l’évaluation vétérinaire et des soins aux animaux à la construction des structures intérieures et extérieures des installations, ainsi qu’à l’éducation du public sur la façon de coexister avec la faune.

Vous trouverez plus d’informations sur l’IWRS sur leur site Web.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Refuges pour animauxBien-être animalAnimauxOkanaganFaune