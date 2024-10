L’installation d’une chaise métastasante appelle à une action publique pour la détection précoce du cancer du sein

Le cancer du sein n’attendra pas, les dépistages de routine non plus.

Contenu de l’article

Une manifestation de détection retardée

La chaise métastasante évolue avec le temps, développant des bosses et des irrégularités qui illustrent visuellement la progression silencieuse d’un cancer du sein non détecté. Cette transformation frappante est un appel direct à l’action, soulignant le récent changement de politique de l’Ontario qui abaisse l’âge des dépistages de routine par mammographie à 40 ans. En transformant un problème de santé complexe en une expérience viscérale, Cancer du sein Canada vise à favoriser l’engagement du public et à plaider en faveur d’une santé efficace. des changements politiques qui mettent en évidence les avantages vitaux de la détection précoce.

Kimberly Carson, PDG de Cancer du sein Canada, déclare : « Je vois La chaise métastasante comme un symbole puissant des nombreuses couches d’attente que subissent les patientes atteintes d’un cancer du sein. Nous devons donner aux femmes les moyens de prendre en charge la santé de leurs seins en donnant la priorité aux dépistages de routine. Avec le récent changement de politique de l’Ontario autorisant les personnes âgées de 40 à 49 ans à se présenter elles-mêmes à une mammographie, nous encourageons tout le monde à agir de manière décisive : le cancer du sein n’attendra pas, et vous ne devriez pas non plus le faire. La détection précoce sauve des vies ! »

Marie Cermakova, directrice créative associée chez One Twenty-Three West, ajoute : « Ce projet transforme le cancer du sein d’une menace invisible en une expérience tangible et évolutive. La stratégie s’inspire de la nature cachée de la progression du cancer du sein.La chaise métastasante change visiblement au fil du temps, développant des bosses et des irrégularités pour illustrer la façon dont le cancer du sein progresse lorsqu’il n’est pas détecté. Cette représentation artistique nous met au défi de ressentir l’urgence d’agir en temps opportun, faisant de la question de la détection retardée non seulement un concept à comprendre, mais une expérience émotionnelle à affronter.

À travers La chaise métastasanteCancer du sein Canada délivre un message urgent qui permet aux Canadiennes et Canadiens de donner la priorité à leur santé et de recourir de manière proactive à un dépistage du cancer du sein.

Les rendez-vous peuvent être pris en contactant le site du Programme ontarien de dépistage du cancer du sein le plus proche ou en appelant le 1-800-668-9304. Pour plus de détails sur les initiatives de Cancer du sein Canada, veuillez visiter cancerdu seinprogrès.ca.

À propos de Cancer du sein Canada

Cancer du sein Canada est un organisme de bienfaisance national qui se consacre à sauver des vies grâce à la recherche sur le cancer du sein. En mettant l’accent sur l’oncologie de précision (soins personnalisés), il s’agit de la seule organisation nationale de lutte contre le cancer du sein au Canada dotée d’un mandat clair pour financer la recherche, défendre et éduquer sur les progrès des nouvelles données probantes de la recherche. L’organisation ne reçoit aucun financement gouvernemental ; toutes les recherches sont financées grâce à la générosité des donateurs. Pour plus d’informations, visitez cancerdu seinprogrès.ca.