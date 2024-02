l’installation d’undo-redo à paris fait un clin d’œil au tartan écossais

réalisé par undo-redo et atelier piccolo

A l’occasion de la parution du numéro 70 du magazine Un Sedicesimo, Undo-Redo présente Cyan Magenta Yellow, un installation interactive conçu en collaboration avec l’Atelier Piccolo. Un Sedicesimo 70 est une publication ludique aux usages multiples où lignes, couleurs et pages se mêlent dans un jeu à la fois de règles et d’aléatoire. Un design qui fait un clin d’œil aux « livres illisibles » de Bruno Munari et aux motifs complexes des tartans écossais, le projet de design cherche à transposer la superposition de transparences, de couleurs et de grilles créées pour le magazine en une expérience spatiale immersive à travers l’atelier de Paris.



une transposition spatiale du magazine un sedicesimo

Undo-Redo réalise cette transposition en agrandissant les pages d’Un Sedicesimo 70 édité par Corraini Edizioni à une échelle de 70×100 cm, qui est celle du papier utilisé pour l’impression offset. Cyan Magenta Yellow en résulte une grande structure en MDF noir mesurant 6 m de long et 1 m de large, qui rappelle par sa forme et son mouvement une presse à imprimer. À l’intérieur, un rouleau de papier translucide orné d’un jeu de lignes, de couleurs et de grilles glisse sur une surface rétroéclairée au centre de la structure. Flanqué de cylindres en plexiglas transparent, il est activé par le spectateur en tournant une manivelle. Pour l’installation, la graphiste parisienne studio a collaboré avec Fedrigoni France pour l’approvisionnement en papier et l’Imprimerie du Marais pour le support à l’impression dans le cadre d’un partenariat technique. Il sera exposé jusqu’au 2 mars 2024



