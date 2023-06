L’inspiration derrière le film à succès ‘The Intouchables’ meurt — RT Games & Culture

Philippe Pozzo di Borgo, l’homme d’affaires français tétraplégique dont l’histoire de vie inspirante a été immortalisée dans le long métrage à succès « Les intouchables » de 2011, est décédé à l’âge de 72 ans, a-t-on annoncé samedi.

Pozzo di Borgo, qui était le descendant d’une famille aristocratique corse et le directeur général de la marque de champagne Pommery, a perdu l’usage de ses bras et de ses jambes dans un accident de parapente en 1993 – un incident qui l’enverra bientôt dans une profonde dépression.

Sa lutte contre son nouveau handicap était si écrasante qu’il raconta plus tard qu’il avait tenté de mettre fin à ses jours en enroulant un tube à oxygène autour de son cou. Mais comme il l’a détaillé dans ses mémoires ‘Le Second Souffle’ [‘A Second Wind’]c’est l’embauche d’Abdel Sellou qui l’a progressivement aidé à sortir de ses problèmes de santé mentale.

Sellou, un ancien criminel et immigrant algérien récent, a postulé pour un rôle de soignant de Pozzo di Borgo afin de satisfaire aux exigences de sa demande de visa français – et c’était une situation qui allait changer leur vie à tous les deux.















« Il n’a pas eu pitié de moi » Pozzo di Borgo a raconté au Telegraph en 2012. «Il était irrévérencieux, effronté et avait un sens de l’humour scandaleux. J’ai soudainement découvert que je profitais à nouveau de la vie, j’avais l’impression de ne pas savoir ce qui allait suivre.

Sellou était « le gars dont j’avais besoin » Pozzo di Borgo ajouté. « Je m’en fous qu’il soit sorti de prison. J’avais besoin de lui. Et il est devenu un ami après.

Les mémoires de Pozzo di Borgo, qui décrivaient sa vie et son amitié inhabituelle avec Sellou, ont servi de base au film de 2011 « The Intouchables ». Il a reçu un total de huit nominations aux César en France, ainsi que le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. Il a également été élu à une écrasante majorité l’événement culturel le plus impressionnant de France en 2011, selon la chaîne de magasins Fnac, et il reste considéré comme l’un des films français les plus populaires jamais réalisés.

Eric Toledano, qui a co-réalisé le film aux côtés d’Olivier Nakache, a déclaré dans des commentaires publiés samedi par DW que la mort de Pozzo di Borgo était un « choc » et cause de « grand deuil ». Dans un communiqué, les deux réalisateurs ont ajouté : « En autorisant l’intégration de son histoire dans le film ‘The Intouchables’, il a changé nos vies et celles de nombreuses personnes vulnérables et fragiles. »

Un remake américain du film intitulé « The Upside », avec Bryan Cranston et Kevin Hart, est sorti en 2017.