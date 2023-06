L’inspiration abonde à l’arrière du sac – Shaw Local

En tant que coureur, j’adore la ligne d’arrivée. J’aime l’excitation des coureurs à creuser profondément et à tout donner pour une belle finition. Je m’émerveille de ce dont certaines personnes sont capables, je suis étonné de leur vitesse et de leur endurance.

C’est ce à quoi la plupart des gens font attention, l’avant du peloton, les grosses finitions. Mais laissez-moi vous parler de l’arrière du peloton.

C’est là que je cours… un peu derrière le milieu du peloton. Le dos du peloton est souvent négligé ; plusieurs fois à notre arrivée, la course est déjà démontée et emballée. Les foules sont minces, principalement des amis et de la famille.

Mais laissez-moi vous dire que c’est là que vit l’inspiration. C’est là que vous entendez des histoires de changement de vie, des histoires de courage et de détermination. C’est là que vous voyez des gens faire des choses qu’ils n’auraient jamais pensé qu’ils pourraient ou feraient.

J’ai rencontré et parlé à beaucoup de gens incroyables en cours de route, et je me suis inspiré de chacun d’eux. C’est là que vous trouvez des coureurs pour la première fois ou des coureurs qui font leur retour ou des coureurs en quête de perte de poids, etc. – et chacun d’entre eux a une histoire incroyable. Franchir la ligne d’arrivée peut changer la vie, cela peut révéler une force que vous ne soupçonniez pas. Cette force retrouvée peut être exploitée dans d’autres domaines de votre vie.

Franchir la ligne d’arrivée peut vous donner envie de faire mieux. Cela peut enflammer la compétition en vous-même pour surpasser continuellement votre dernière performance, vous fixer des objectifs puis les écraser, et cela peut se répercuter sur votre vie quotidienne. Lorsqu’on vous présente quelque chose de difficile, le rappel de terminer une autre chose difficile peut être la poussée mentale nécessaire pour persévérer.

En fond de peloton, vous trouverez également des marcheurs, des personnes aux histoires tout aussi inspirantes et aux objectifs à atteindre. Il y a une composante mentale à suivre une ligne de départ en sachant que vous serez parmi les derniers à terminer. La chose à retenir est que tout le monde parcourt la même distance, et que le record personnel est personnel et sera différent pour tout le monde. Si vous avez fait de votre mieux et que vous avez tout donné, c’est votre meilleur niveau personnel, et ce n’est pas basé sur ce que fait quelqu’un d’autre. La personne qui a couru le mile de cinq minutes et la personne qui a marché le mile de 20 minutes devraient être également fières d’elles-mêmes. Rappelez-vous, la comparaison est le voleur de joie.

Le dos du sac a tendance à être de toutes formes et tailles. Parlant d’expérience, cela peut être un défi mental de se tenir parmi les « corps de coureurs » lorsque vous ne rentrez pas dans le moule. La chose à retenir est que l’athlète n’est pas une taille et que la santé ne peut pas être jugée par l’apparence extérieure. Se présenter et terminer, peu importe à quoi cela ressemble, montre que vous appartenez effectivement.

N’oubliez pas les spectateurs. Nous avons besoin que toutes les formes, tailles, vitesses et capacités soient représentées tout au long de la course. Quelque part dans cette foule de gens qui applaudissent, il y a quelqu’un qui pense qu’il ne peut pas le faire. Ils pensent qu’ils sont trop lents ou ne correspondent pas à l’esthétique ou à la myriade d’autres pensées qui les éloignent. Vous pourriez être la personne qu’ils voient et à laquelle ils s’identifient, vous pourriez être la personne qui les inspire, qui leur montre que oui, ils appartiennent et qu’ils peuvent le faire aussi. Ils peuvent tirer de vous la force dont ils ont besoin.

Je vous encourage, si vous n’êtes jamais resté pour voir la fin d’une course, essayez-le; ça en vaut la peine. Restez et encouragez les gens qui luttent, qui se demandent s’ils finiront réellement, puis observez leur émotion comme ils le font. Donner peut être mieux que recevoir, alors restez et encouragez-les. Aidez-les à célébrer leur fin, laissez-le vous inspirer.

La prochaine fois, prenez le temps de vérifier le dos du paquet.