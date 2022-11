L’inspirateur de “The Terminal” meurt à l’aéroport français — AFP — RT Games & Culture

Un exilé iranien qui a été coincé pendant plus d’une décennie dans un aéroport français, inspirant un film de Steven Spielberg, est décédé de causes naturelles quelques semaines seulement après son retour au centre de transport qu’il a longtemps appelé chez lui, a rapporté l’Agence France-Presse.

Mehran Karimi Nasseri, qui a affirmé avoir quitté l’Iran en 1977, est décédé samedi dans le terminal 2F de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, a indiqué l’agence de presse citant un responsable de l’aéroport. Il avait 77 ans.

Nasseri, qui a obtenu le statut de réfugié en Belgique, a parcouru l’Europe en novembre 1988 dans une tentative infructueuse de retrouver sa mère. Faute de visa, il s’est vu refuser l’entrée au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas avant d’arriver à l’aéroport de Paris, où il a été détenu et relâché dans le bâtiment du Terminal 1.













Il y resta avec juste sa valise, vivant de la nourriture que lui donnaient les employés de l’aéroport et se faisant appeler “Monsieur Alfred.” Un tribunal français a statué en 1992 que Nasseri ne pouvait pas être expulsé de force de l’aéroport, mais qu’il ne pouvait pas non plus être autorisé à entrer dans le pays. Il a obtenu la résidence en tant que réfugié en 1999, mais à ce moment-là, il ne voulait plus quitter l’aéroport.

L’histoire de Nasseri a ensuite attiré l’attention de Spielberg, qui lui a offert 250 000 $ pour les droits d’en faire un film. Le film de 2004, ‘Le terminal,’ mettait en vedette Tom Hanks dans le rôle d’un homme d’Europe de l’Est qui s’est retrouvé coincé dans un aéroport américain après s’être vu refuser l’entrée et que son propre pays a été pris en charge lors d’un coup d’État.

Cette même année, l’autobiographie de Nasseri – co-écrite par l’auteur britannique Andrew Dorkin – est publiée. Il a finalement quitté l’aéroport en 2006, lorsqu’il a été hospitalisé. Il est revenu il y a quelques semaines, après avoir dépensé la majeure partie de son argent hollywoodien, a déclaré à l’AFP le responsable de l’aéroport. Plusieurs milliers d’euros ont été retrouvés en sa possession.