En raison de la «complexité et de la sensibilité» de l’affaire impliquant un lieutenant-colonel de la Force spatiale relevé de ses fonctions pour des commentaires sur un podcast et un livre faisant exploser le marxisme, l’inspecteur général de l’armée de l’air l’a repris.

Le lieutenant-colonel Matthew Lohmeier commandait le 11e Escadron d’alerte spatiale à Buckley Air Force Base dans le Colorado jusqu’à la semaine dernière. Il a été réaffecté et placé sous enquête pour potentiellement «Activité politique partisane interdite,»Après être apparu sur un podcast conservateur et auto-édité un livre affirmant que le marxisme avait infiltré l’armée américaine à travers la théorie critique de la race.





Maintenant, l’US Air Force a « élevé » l’examen du cas de Lohmeier à son bureau de l’inspecteur général, «En raison de la complexité et de la sensibilité des questions à l’étude, ainsi que du potentiel de [Air Force]impact global, « La porte-parole de l’USADF, Ann Stefanek, a déclaré à Fox News.

« Cette enquête de l’inspecteur général DAF remplace l’enquête distincte dirigée par le commandant par [Lieutenant General Stephen] Whiting au Space Operations Command, qui a été suspendu en conséquence, » ajouta Stefanek. L’armée de l’air entretient les mêmes relations avec la force spatiale récemment créée que la marine avec le corps des marines.

Lohmeier a été relevé de ses fonctions après être apparu sur un podcast conservateur ‘Information Operation’ et avoir discuté de son livre, «Révolution irrésistible: le but de conquête du marxisme et la défaite de l’armée américaine.» Le volume auto-publié affirme que l’armée américaine est endoctrinée avec la théorie critique de la race et le marxisme, qui sont « antithétique » aux valeurs américaines.

Plusieurs législateurs républicains se sont prononcés pour sa défense et ont appelé à sa réintégration.

«Lohmeier est un patriote», Vendredi, Matt Gaetz (R-Floride), membre du comité des forces armées de la Chambre, a déclaré à Newsmax. «Il a été puni parce qu’il a raison.»

«Les enseignements racistes comme la théorie critique de la race affaiblissent l’armée américaine et sapent le soutien public à l’armée américaine,»A tweeté le représentant Mo Brooks (R-Alabama). «Lt. Le colonel Lohmeier a fait preuve d’un grand courage en exprimant ses préoccupations au sujet du racisme dans l’armée, et il devrait être félicité et réintégré.«

Lors de sa première apparition en podcast, Lohmeier a évoqué les initiatives actuelles pour combattre « extrémisme»Au sein de l’armée, initiée par le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, comme un exemple de purges diviseurs et même partisanes. Un livret qu’il a vu dans le cadre de la formation a cité l’émeute du 6 janvier au Capitole comme un exemple d’extrémisme, mais pas les émeutes de Black Lives Matter de 2020, par exemple.

Le colonel est resté fidèle à ses armes lors d’une apparition jeudi sur le podcast War Room, animé par l’ancien assistant du président Donald Trump, Steve Bannon.

UNE «Climat de peur» a dépassé l’armée, et il était « Relevé du commandement sans que personne dans la chaîne de commandement ne lise mon livre, » Dit Lohmeier.





Il a également fait valoir que le patriotisme est maintenant décrit comme maléfique, citant le controversé «Projet 1619» publié par le New York Times comme preuve.

«Dans une société libre, si vous voulez que les gens aient le désir de servir… vous ne commencez pas à leur apprendre que le pays dans lequel ils vivent ne vaut pas la peine d’être défendu», Dit Lohmeier. « Vous ne leur apprenez pas que la Constitution qu’ils prêtent serment de défendre ne vaut pas la peine d’être défendue, et vous ne leur apprenez pas que le patriotisme est mauvais ou mauvais. »

