L’inspecteur général du Pentagone examine le transfert par Trump du Space Command du Colorado à l’Alabama

DENVER – L’inspecteur général du ministère de la Défense a annoncé vendredi qu’il réexaminait la décision de dernière minute de l’administration Trump de transférer le US Space Command du Colorado à l’Alabama.

La décision du 13 janvier, une semaine avant le départ de Trump, a aveuglé les responsables du Colorado et soulevé des questions de représailles politiques. Trump avait laissé entendre lors d’un rassemblement à Colorado Springs en 2020 que le commandement resterait à la base aérienne Peterson de Colorado Springs.

Mais l’homme avec qui Trump a tenu ce rassemblement, le sénateur républicain Cory Gardner, a perdu sa candidature à la réélection en novembre, et le Colorado, contrairement à l’Alabama, a voté de manière décisive contre Trump. Le transfert de dernière minute du quartier général de commandement de l’armée de l’air à Huntsville, en Alabama – domicile de l’arsenal de Redstone de l’armée américaine – a aveuglé les responsables du Colorado des deux parties, qui ont exhorté l’administration Biden à reconsidérer la décision.

Vendredi, le bureau de l’inspecteur général a annoncé qu’il enquêtait pour savoir si la réinstallation était conforme à la politique de l’armée de l’air et du Pentagone et était basée sur des évaluations appropriées des sites concurrents.

Les responsables du Colorado des deux parties étaient ravis. «Il est impératif que nous examinions en profondeur ce qui, selon moi, s’avérera être un processus fondamentalement défectueux qui se concentre sur le comptage des haricots plutôt que sur la domination spatiale américaine», a déclaré le républicain Doug Lamborn, un républicain dont le district comprend le Space Command.

‘Quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant’:Le rover Mars Perseverance de la NASA prend un selfie et d’autres photos « époustouflantes »

Les deux sénateurs démocrates américains de l’État, Michael Bennet et John Hickenlooper, ont également salué l’enquête. «Le Moving Space Command perturbera la mission tout en mettant en danger notre sécurité nationale et notre vitalité économique», ont déclaré les sénateurs dans un communiqué conjoint. «La politique n’a aucun rôle à jouer dans notre sécurité nationale. Nous soutenons pleinement l’enquête. »

Entre autres fonctions, le Space Command permet la navigation par satellite et la communication des troupes et fournit des alertes en cas de lancement de missiles. Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, ou NORAD, et le Commandement nord américain sont également basés à Peterson.

Le Space Command diffère de l’US Space Force, lancé en décembre 2019 comme le premier nouveau service militaire depuis la création de l’Air Force en 1947. Le Space Command n’est pas un service militaire individuel mais un commandement central pour les opérations spatiales à l’échelle militaire. Il a fonctionné à Peterson de 1985 jusqu’à sa dissolution en 2002, et il a été relancé en 2019.

L’armée de l’air a accepté les offres des emplacements pour le commandement lorsqu’elle a été relancée et envisageait six finalistes, y compris Huntsville, lorsque Trump a laissé entendre qu’elle resterait à Colorado Springs.