JACKSON, Miss. (AP) – Un organisme de surveillance indépendant de l’Agence de protection de l’environnement a déclaré mardi qu’il enquêtait sur le système d’eau en difficulté dans la capitale du Mississippi.

Des réparations d’urgence sont en cours après que des problèmes à la principale usine de traitement de l’eau de Jackson aient causé la perte de service de la plupart des clients pendant plusieurs jours fin août et début septembre.

L’eau coule à nouveau, mais la ville de 150 000 habitants en est à la septième semaine d’un avis d’ébullition de l’eau parce que le département de la santé de l’État a trouvé une turbidité dans l’eau qui pourrait causer des maladies.

Le bureau de l’inspecteur général de l’EPA a publié mardi une note indiquant qu’il examinera la réponse à la crise par le bureau régional de l’EPA, ainsi que par les responsables de la ville et de l’État. Les enquêteurs mèneront des entretiens, recueilleront des données et analyseront la conformité aux réglementations, politiques et procédures de surveillance du système d’eau de Jackson et de l’administration des subventions fédérales en vertu de la Clean Water Act et de la Safe Drinking Water Act.

“Compte tenu de l’ampleur de la crise de l’eau à Jackson, Mississippi, il est essentiel que l’EPA OIG agisse avec un sentiment d’urgence pour comprendre ce qui s’est passé dans cette communauté”, a déclaré l’inspecteur général, Sean O’Donnell, dans un communiqué de presse. .

Comme de nombreuses villes, Jackson fait face à des problèmes de système d’eau qu’elle ne peut pas se permettre de résoudre. Son assiette fiscale s’est érodée au cours des dernières décennies à mesure que la population diminuait – le résultat de la fuite principalement des blancs vers les banlieues qui a commencé après l’intégration des écoles publiques en 1970. La population de la ville est maintenant à plus de 80 % noire, avec environ 25 % de ses habitants vivant dans la pauvreté.

Lors d’une conférence de presse lundi, le maire de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, a été interrogé sur la possibilité d’une enquête de l’EPA.

“J’ai eu des employés de la ville qui ont appelé et ont dit que quelqu’un leur avait posé des questions”, a déclaré Lumumba. “Je viens de partager avec eux pour coopérer.”

En 2018, l’inspecteur général de l’EPA a appelé l’agence à renforcer sa surveillance des systèmes d’eau potable des États à l’échelle nationale et à répondre plus rapidement aux urgences de santé publique telles que la crise du plomb dans l’eau à Flint, dans le Michigan. Dans un rapport de 74 pages, l’inspecteur général a souligné des “défaillances de surveillance” aux niveaux fédéral, étatique et local dans la réponse à l’eau potable contaminée de Flint.

À Jackson, la Garde nationale et des groupes de bénévoles ont distribué des millions de bouteilles d’eau potable depuis fin août, lorsque des pluies torrentielles dans le centre du Mississippi ont modifié la qualité de l’eau brute entrant dans les usines de traitement de Jackson. Cela ralentissait le processus de traitement, épuisait les réservoirs d’eau et provoquait une chute brutale de la pression.

Même avant la pluie, les responsables ont déclaré que certaines pompes à eau étaient tombées en panne et qu’une usine de traitement utilisait des pompes de secours. Une vague de froid en 2021 a gelé les canalisations et laissé des dizaines de milliers de personnes sans eau courante. Des problèmes similaires se sont reproduits au début de cette année, à plus petite échelle. Les bris de conduites d’eau et d’égouts sont également fréquents.

L’EPA a publié un avis en janvier selon lequel le système de Jackson viole la loi fédérale sur la sécurité de l’eau potable. L’agence a noté qu’un incendie de panneau électrique en avril 2021 dans la principale usine de traitement de l’eau a mis les cinq pompes hors service, provoquant une faible pression d’eau. Une inspection six mois plus tard a révélé que les pompes ne fonctionnaient toujours pas.

L’administrateur de l’EPA, Michael Regan, s’est rendu à Jackson la semaine dernière pour rencontrer les résidents et les élus au sujet des problèmes d’eau. Il a déclaré que la ville devait recevoir «sa juste part» de l’argent fédéral pour réparer le système. Le bureau de Regan n’a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire mardi.

____

Daly a rapporté de Washington.

Emily Wagster Pettus et Matthew Daly, l’Associated Press