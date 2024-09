L’insomnie chez les patients souffrant d’apnée du sommeil peut être gérée grâce à une thérapie cognitivo-comportementale et à un entraînement physique, selon une étude

Crédits : Pixabay de Pexels



L’insomnie chronique et l’apnée obstructive du sommeil (AOS) empêchent chacune environ 10 % de la population générale de passer une nuit de sommeil réparatrice. Lorsqu’elles sont combinées, elles créent une condition connue sous le nom d’insomnie chronique comorbide et d’AOS (COMISA), qui est associée à un fonctionnement diurne plus mauvais, à une qualité de vie inférieure et à des taux plus élevés de maladies cardiovasculaires. Des problèmes psychiatriques et un risque accru de mortalité sont également présents.

Plus d’un tiers des personnes diagnostiquées avec un SAOS signalent une insomnie chronique, ce qui en fait un trouble grave mais relativement sous-traité.

Une nouvelle étude pilote menée par des chercheurs de Concordia suggère que la thérapie cognitivo-comportementale pour l’insomnie (TCC) combinée à un entraînement physique régulier pourrait améliorer les symptômes d’insomnie dans la population COMISA. La composante TCC aborde les troubles du sommeil d’un point de vue comportemental et met l’accent sur la recherche d’un horaire de sommeil optimal et sur la façon de réagir différemment aux périodes d’éveil prolongé au lit.

Publié dans le Journal de psychologie du sport et de l’exercice, l’étude Les résultats de deux groupes ont été comparés en deux phases de huit semaines. Un groupe a suivi 16 semaines d’exercice modéré, tandis que l’autre a suivi huit semaines d’entraînement à la relaxation suivies de huit semaines de CBTi et d’exercice.

Les résultats ont été mesurés selon l’indice de gravité de l’insomnie (ISI), un questionnaire en sept questions qui évalue la qualité subjective du sommeil et la gravité des symptômes de l’insomnie.

« Nous avons constaté qu’après la première période de huit semaines, l’exercice physique avait un impact plus important que la relaxation sur les scores ISI », explique Amanda Cammalleri, l’une des principales auteures de l’étude. « Mais la thérapie cognitivo-comportementale combinée à l’exercice physique avait un effet plus important sur l’ISI que l’exercice seul, ce qui signifie une réduction plus importante des plaintes d’insomnie. »

Cependant, l’ISI est un questionnaire auto-déclaré. D’autres mesures du sommeil mesurées par polysomnographie en laboratoire, telles que la latence d’endormissement et le nombre de fois où les personnes se réveillent au cours de la nuit, n’ont montré aucun changement significatif et seulement de faibles effets. Bien que les participants aient subjectivement estimé qu’ils dormaient mieux, les paramètres objectifs du sommeil évalués n’ont pas changé après le traitement.

Cibler la TCC

Véronique Pepin, professeure au Département de santé, de kinésiologie et de physiologie appliquée, doyenne par intérim de l’École de santé de Concordia et auteure correspondante de l’étude, affirme que malgré la taille relativement petite de l’échantillon de l’étude (19 personnes seulement), « nous, les chercheurs, avons capté un signal fort qui concorde avec la littérature ».

« En tant que kinésiologue, cette étude m’a également intéressée, car elle a été conçue par des chercheurs en psychologie, en neurologie et en kinésiologie, et nous avons pu combiner nos interventions respectives », ajoute-t-elle. « Nous voyons de plus en plus d’exemples de thérapie cognitivo-comportementale ciblée, il est donc intéressant de voir ce qui peut être accompli si elle est combinée à d’autres interventions comportementales, comme l’exercice et la nutrition. »

« Nous savons déjà que l’exercice physique peut améliorer l’humeur et affecter notre système nerveux, l’inflammation systémique et d’autres mécanismes qui, à leur tour, peuvent affecter le sommeil », conclut Cammalleri. « Notre étude a démontré un effet spécifique sur la qualité perçue du sommeil, et il serait intéressant de voir quels mécanismes potentiels ont conduit à ce changement dans le cadre d’études futures. »

La co-première auteure de cette étude est Aurore Perrault, et l’étude a été co-écrite par Alexandra Hillcoat, Emily Carrese-Chacra, Lukia Tarelli, Rahul Patel, Marc Baltzan, Florian Chouchou, Thanh Dang-Vu et Jean-Philippe Gouin.

Plus d’informations :

Amanda Cammalleri et al, Un essai pilote randomisé de thérapie cognitivo-comportementale combinée et d’entraînement physique par rapport à l’entraînement physique seul pour la gestion de l’insomnie chronique dans l’apnée obstructive du sommeil, Journal de psychologie du sport et de l’exercice (2024). DOI: 10.1123/jsep.2023-0139

Fourni par l’Université Concordia