L’insolvabilité du cinéma « donne une mauvaise réputation à notre industrie naissante »

Les cinéastes locaux craignent que les expériences négatives des Ontariens du Nord avec la production cinématographique torontoise « 40 Acres » puissent nuire à leur volonté de faire à nouveau confiance

Tourné dans le Grand Sudbury l’année dernière, le film «40 acres » a fait la une des journaux pour de mauvaises raisons, la société insolvable derrière le film laissant plusieurs factures impayées.

La controverse a atteint son paroxysme plus tôt cette semaine, lorsque le film a été projeté au Festival international du film de Toronto même si tous ceux qui sont derrière cela ne sont pas rémunérés pour leur travail.

Un trio de syndicats de l’industrie cinématographique (IATSE Local 634, IATSE Local 411 et ACTRA) ont publié une déclaration aux médias plus tôt ce mois-ci dénonçant l’inclusion du film lors du festival, soulignant dans un communiqué de presse que leurs membres devaient encore « des dizaines de milliers de dollars » et que les vendeurs devaient encore « beaucoup plus ».

À la suite des factures impayées de la production, ils ont écrit que d’autres productions cinématographiques « se heurtent désormais à une certaine hésitation plutôt qu’à une certaine exaltation lorsqu’elles sollicitent les services d’entreprises locales pour le compte de productions cinématographiques. Certaines entreprises refusent naturellement de fournir leurs services à toute production cinématographique ».

Le cinéaste local Richard Barlow de Productions Low Bar Il a déclaré qu’il espérait que la controverse ne pousserait pas les habitants du Grand Sudburois à s’éloigner de l’industrie cinématographique locale.

« J’espère que les gens sont toujours prêts à sortir et à travailler, et que cela ne les décourage pas de travailler dans l’industrie », a-t-il déclaré. « J’espère qu’il n’y aura plus de cas similaires à l’avenir au niveau local. »

Richard Barlow, fondateur de Low Bar Productions. Image : Lowbarproductions.ca



« En tant que petit producteur, je crains que cette grosse production ait laissé tomber tant de gens. Si cette production ne payait pas les gens, comment pouvaient-ils faire confiance à ce petit producteur ? »

« 40 Acres » a été tourné dans le Grand Sudbury l’année dernière avec un budget initial de 8 millions de dollarsselon la CBC, bien que le producteur du film, Jennifer Holnessa déclaré lors d’une table ronde à Toronto plus tôt cette semaine que le budget avait été dépassé.

L’Alliance internationale des employés de scène et des techniciens de l’image animée s’est jointe aux Artistes et aux métiers connexes des États-Unis en publiant un communiqué de presse plus tôt ce mois-ci dans lequel elle note qu’elle était « profondément déçue » que les personnes derrière le tournage de « 40 Acres » aient terminé en octobre 2023 avec des factures et des salaires impayés.

« Les actions de cette société de production sont très troublantes et mettent en évidence leur mépris de l’éthique professionnelle et de la responsabilité », ont-ils écrit. « Le tournage de 40 Acres n’aurait pas dû se faire au détriment du bien-être et de la sécurité financière de ses acteurs, de son équipe et des entreprises locales qui ont fourni leurs services. »

Bien que Barlow ait déclaré n’avoir entendu parler d’aucune autre grande production qui ne parviendrait pas à payer ses employés dans le Grand Sudbury, ce n’est pas rare dans l’industrie.

Barlow attend toujours le paiement intégral d’un rôle qu’il a joué il y a un an à Toronto.

Bien que les courts métrages de Low Bar Productions aient des budgets bien plus modestes que ceux de « 40 Acres », Barlow a déclaré qu’il n’était pas rare que les dépenses augmentent. Cela arrive, a-t-il dit, mais cela ne devrait jamais affecter la capacité d’une entreprise à payer ceux qui travaillent sur une production.

« Vous prenez un contrat et vous espérez simplement qu’ils auront réellement l’argent pour payer », a-t-il déclaré, ajoutant que la meilleure chose que ceux qui travaillent dans l’industrie cinématographique puissent faire est de se renseigner sur les sociétés de production avec lesquelles ils traitent.

Le cinéaste local Benjamin Paquette, qui a récemment terminé le tournage du long métrage « Ripping Off Othello », a déclaré à Sudbury.com qu’il partageait les inquiétudes du syndicat. Il craint que les expériences des Ontariens du Nord avec les personnes derrière « 40 Acres » finissent par coûter cher aux futures productions cinématographiques et que cela donne « une mauvaise réputation à notre industrie naissante ».

Bien que Paquette ait déclaré qu’il est peu probable que les personnes derrière « 40 Acres » reviennent dans le Nord de l’Ontario après avoir brûlé les ponts locaux, leur impact négatif restera dans l’esprit de ceux qui ne seront pas payés.

Dans une industrie où diverses dépenses sont payées à la fin des productions, il a déclaré que la confiance est particulièrement importante.

« Ce genre de manque de professionnalisme va entraver toutes les productions cinématographiques de la région, surtout pour les cinéastes locaux comme moi qui travaillent déjà avec moins de financement par rapport aux productions hors région qui ont plus d’argent. »

L’équipe de production du film « Ripping Off Othello » est photographiée dans l’ancienne arène Falconbridge, qu’elle a louée pour servir d’espace de production cet été. De gauche à droite : le concepteur de production Dylan Gibson, le réalisateur/scénariste/producteur Benjamin Paquette, le directeur de production Ty Reinhardt et l’agent artistique Janine Oloman. Tyler Clarke / Sudbury.com



« Cela change tout maintenant », a ajouté Paquette. « Les coûts initiaux vont causer beaucoup de problèmes, sur le plan financier, à long terme.

À cet égard, Paquette a souligné que Holness était bien considéré dans l’industrie.

4T Productions Inc. et Jennifer Holness figurent désormais sur la liste des « Artistes du cinéma, de la télévision et de la radio du Canada » de l’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio.des recruteurs injustes”, avec qui ils découragent les gens de travailler.

Sudbury.com a contacté Holness pour obtenir des informations sur l’insolvabilité, mais n’a pas reçu de réponse. Cet article sera mis à jour si une réponse est reçue.

Plus tôt ce mois-ci, Le Hollywood Reporter Holness a déclaré que les vendeurs seraient payés une fois que le film aurait été vendu à guichets fermés au Festival international du film de Toronto. La SRC Elle a déclaré que l’affaire avait été prise au sérieux et que grâce à « un travail acharné, de la passion et de nombreuses nuits blanches », le film avait été achevé et que les vendeurs seraient payés une fois le film vendu. ce qui était cette semaine.

« 40 Acres » est un film dystopique mettant en vedette Danielle Deadwyler, qui joue une vétéran de guerre désillusionnée qui déménage dans une région rurale de la Nouvelle-Écosse pour élever son fils. Le film sera projeté à SilverCity Sudbury à 16 h 45 le 21 septembre dans le cadre du programme Cinéfest de Sudbury.

Tyler Clarke couvre l’hôtel de ville et les affaires politiques pour Sudbury.com.