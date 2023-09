Linsly débarque à Fort Frye | Actualités, Sports, Emplois

WHEELING – Linsly a fait quelque chose samedi après-midi que peu d’équipes ont pu faire au cours de la dernière décennie… infliger à Fort Frye une rare perte sur la route.

Les cadets de Wheeling (3-1) ont dominé les deux côtés des tranchées lors d’une victoire professionnelle de 41-0 lors du week-end Réunion/Alumni sur le terrain Fawcett du stade Lockhart dans la section Leatherwood de Friendly City.

Cela faisait depuis le 17 octobre 2014 que les Cadets de Beverly (5-1) connaissaient la défaite sur la route en saison régulière. Cela s’est produit lors d’un revers de 24-8 contre Caldwell au Noble County Fairgrounds.

« Ouah. Ouah, » » a déclaré l’entraîneur-chef de Linsly, BJ Depew, lorsqu’on lui a parlé de la séquence sur la route de Fort Frye. «Je ne le savais pas. Nous savons à quel point cette victoire a été importante parce que c’est une bonne équipe de football.

« Nous avons joué quand il le fallait et nous ne leur avons pas laissé de répit en attaque, et nous avons très bien cliqué en attaque », il ajouta.

Linsly contrôlait l’intérieur des deux côtés du ballon alors qu’il parcourait 206 verges et trois touchés, tandis que du côté opposé, il limitait Fort Frye à seulement 61 verges d’attaque totale.

« J’étais vraiment satisfait de la façon dont nous avons joué physiquement devant, des deux côtés du ballon », Depew a fait l’éloge. « Il y a eu quelques lacunes là-bas, notamment offensivement, mais nous avons fait des progrès.

Depew a déclaré que la semaine de congé du week-end dernier avait vraiment aidé son équipe.

« Les enfants sont vraiment venus aujourd’hui » il a noté.

L’avant offensif du plaqueur gauche Jack Selmon, des gardes gauches Toni Malkki et Brock Kuttle, du centre Patrick Christ, du garde droit Anderson Palian et du plaqueur droit Tommy Turak a continuellement ouvert des trous pour les arrières.

Défensivement, les quatre premiers des ailiers Landon Taylor et Roi Gerson et les plaqués Jamie Riedel et Malkki, ainsi que les secondeurs intérieurs Ray Kovalesky et Neri Weiner et les « soutiens » extérieurs Stanisi et Brody Cottrill ont envahi partout. Gerson a récupéré deux échappés.

« Notre défense contre la course a été exceptionnelle. Nous avons cédé environ un mètre et demi à une très bonne équipe (St. Francis DeSales) il y a deux semaines. » dit Depew. « Je ne sais pas quelles étaient les statistiques d’aujourd’hui, mais Frot Frye est une équipe qui est fière de diriger le football. Ils l’ont opposé à tout le monde, mais ils ne l’ont pas fait aujourd’hui.

Fort Frye a réalisé 11 courses avec une distance négative et n’en a accumulé que 43 en 33 courses.

Stanisi a marqué sur des courses de 23 et 12 yards pour donner à Linsly une avance de 14-0 après un quart-temps. Malte Feil a ajouté les deux coups de pied de conversion.

Weiner a marqué sur une course de 5 verges et l’étudiant de deuxième année Braden Wade, effectuant son premier départ universitaire, a trouvé Jaxon Murray dans la foulée sur la touche de Fort Frye à 60 mètres pour un avantage de 28-0 à la mi-temps alors que Feil était parfait sur quatre essais.

Nathan Smith a capté une passe de Fort Frye et l’a ramenée sur 52 verges alors que la marge atteignait 35-0 au troisième quart après le placement de Feil.

Wade, qui a réussi 12 des 19 passes pour 254 verges, a lancé son deuxième touché sur un Ramello Derr grand ouvert pour une frappe de 27 verges. La course à deux a échoué après un mauvais snap.

« Je suis tellement heureux que Braden puisse vivre ce moment. » » dit Depew. « Il a eu deux très bonnes semaines d’entraînement. Je suis ravi pour lui. C’est un garçon formidable et il a vraiment étudié le jeu. Il a fait preuve de patience et fait ce que nous lui demandons de faire.

Stanisi a terminé avec 85 verges en une demi-douzaine de courses et les deux touchés. Derr a capté quatre passes pour 101 rayures.

Linsly a converti 15 premiers essais en seulement quatre pour Fort Frye.

Linsly accueille vendredi Steubenville au West Family Stadium de la West Liberty University pour son retour à la maison.







