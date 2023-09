L’insinuation de Musk de poursuivre en justice pour diffamation n’est qu’une « menace de procès frivole »

Les récents commentaires d’Elon Musk insinuant que le service de messagerie en temps réel anciennement connu sous le nom de Twitter pourrait intenter une action en diffamation contre l’Anti-Defamation League ne sont qu’une « menace de poursuite frivole », a déclaré mardi le PDG de l’organisation à but non lucratif, Jonathan Greenblatt.

Dans une déclaration partagée avec CNBC, Greenblatt a rejeté les allégations formulées par Musk pendant le week-end de la fête du Travail, dans lesquelles il affirmait que l’ADL « essayait de tuer cette plateforme en l’accusant faussement, elle et moi, d’être antisémites ». Le PDG de l’organisation à but non lucratif a ajouté que « le comportement de Musk n’est pas seulement alarmant ni imprudent ».

« C’est carrément dangereux et profondément irresponsable », a déclaré Greenblatt. « Nous avons besoin de dirigeants responsables pour diriger, arrêter d’attiser la haine et reculer avant qu’il ne soit trop tard. »

Les commentaires du chef de l’ADL interviennent après Musk revendiqué Lundi, l’ADL était responsable de la « pression exercée sur les annonceurs », ce qui a entraîné une baisse de 60 % des recettes publicitaires de X. Musk a allégué que l’ADL « essayait de tuer cette plateforme en l’accusant faussement, elle et moi, d’être antisémites », depuis qu’il a acheté le service de messagerie l’automne dernier dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 44 milliards de dollars.

Musk a déclaré que X, la société anciennement connue sous le nom de Twitter, aurait «pas d’autre choix que d’intenter une action en diffamation » si l’ADL continue de faire pression sur les annonceurs.

Plusieurs groupes de défense des droits civiques et chercheurs ont documenté une augmentation des discours de haine, des commentaires racistes et d’autres publications incendiaires sur X après que Musk a pris le contrôle de l’application de messagerie l’automne dernier.

L’organisation à but non lucratif Center for Countering Digital Hate, par exemple, a publié un rapport en juin, qui affirmait que X n’avait pas pris de mesures contre plusieurs abonnés de Twitter Blue, désormais appelé X Premium, lorsqu’ils avaient publié du contenu incendiaire.

En août, X a poursuivi le CCDH devant un tribunal fédéral, alléguant que l’organisation à but non lucratif avait obtenu illégalement des données de X en utilisant des méthodes telles que le grattage de données pour « prétendre à tort qu’elle disposait d’un support statistique montrant que la plateforme est submergée de contenus préjudiciables ». Les avocats de X ont allégué que les études du CCDH étaient basées sur des « méthodologies défectueuses » et avaient poussé les annonceurs à cesser de mener des campagnes promotionnelles sur le service de messagerie, nuisant ainsi à l’activité de X.

La semaine dernière, Greenblatt dit dans un article sur X, il a déclaré qu’il avait eu une « conversation très franche et productive » avec Linda Yaccarino, PDG de X, nouvellement nommée, sur la manière de « lutte efficacement contre la haine sur la plateforme », ajoutant qu’il « appréciait qu’elle tende la main et j’espère que le service le fera ». améliorer. »

Greenblatt a déclaré qu’il accorderait à l’ancien chef de la publicité mondiale de NBCUniversal et à Musk « un crédit si le service s’améliore… et se réserve le droit de les appeler jusqu’à ce que ce soit le cas ».

Peu de temps après que Greenblatt ait commenté sa conversation, #BanTheADL a commencé à devenir une tendance sur X alors que certains utilisateurs ont demandé que l’organisation à but non lucratif soit bannie de la plateforme de messagerie. Par exemple, Nick Fuentes, un livestreamer d’extrême droite qui a déjà tenu des propos antisémites, a exhorté ses téléspectateurs à contribuer à la campagne #BanTheADL.

Musk a alors commencé à interagir avec certains des messages anti-ADL sur X, en aimant certains commentaires et même en y répondant.

« L’ADL a essayé très fort d’étrangler X/Twitter », Musk ditrépondant au streamer YouTube Keith Woods, que l’ADL a déjà contacté dit a produit du contenu antisémite.

« Il est profondément troublant qu’Elon Musk ait passé le week-end à s’engager dans une campagne antisémite hautement toxique sur sa plateforme – une campagne lancée par un fanatique impénitent qui a ensuite été fortement promue par des individus tels que le suprémaciste blanc Nick Fuentes, le nationaliste chrétien Andrew Torba, le complotisme. le théoricien Alex Jones et d’autres », a déclaré Greenblatt. « Enfin, nous avons vu la campagne se manifester dans le monde réel lorsque des hommes masqués ont défilé samedi en Floride, agitant effrontément des drapeaux ornés de croix gammées et scandant ‘Interdire l’ADL’. »

X n’a ​​pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Divulgation : NBCUniversal est la société mère de CNBC.

