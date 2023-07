L’inscription pour Megan’s Mission 5K est maintenant ouverte – Shaw Local

L’inscription à la course/marche de 5 km de Megan’s Mission qui aura lieu à 18 h le samedi 16 septembre est maintenant ouverte et les personnes intéressées peuvent s’inscrire à https://runsignup.com/Race/IL/CoalCity/MegansMission.

Cet événement a lieu pendant le festival d’automne de Coal City, il y aura donc quelque chose à faire pour toute la famille, comme un spectacle de voitures classiques dans l’après-midi, des options de restauration et plus encore.

Tous les profits de cet événement seront versés à la Megan’s Mission Foundation, qui s’est engagée à réaliser le rêve de Megan de mettre fin au cancer infantile par le plaidoyer et la recherche.

Megan Bugg est décédée en mars 2022 après une bataille de sept ans contre le cancer infantile et, grâce à son combat, est devenue une défenseure passionnée des autres dans le même combat. Elle a pris la parole à Washington, DC et a recueilli plus de 1,7 million de dollars pour la recherche sur le cancer infantile.