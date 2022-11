L’inscription ouverte à Medicare se termine le 7 décembre. Assurez-vous de revoir votre plan 2023

José Luis Pelaez Inc | Vision numérique | Getty Images

Entre manger des restes de dinde et chercher de bonnes affaires pendant les soldes des fêtes, assurez-vous de revoir votre couverture Medicare, si vous ne l’avez pas déjà fait. La période annuelle d’inscription ouverte au programme, qui a commencé le 15 octobre et se termine le 7 décembre, vous permet d’apporter des modifications, qui prendront effet le 1er janvier. Bien que vous ne soyez pas obligé de prendre des mesures, votre plan actuel se renouvellerait généralement automatiquement. – les experts recommandent de déterminer s’il est toujours le meilleur ajustement. “Il est important que les gens s’assurent que leurs fournisseurs participent toujours à leur plan pour 2023 [and] leurs médicaments seront couverts au prix le plus rentable possible », a déclaré Elizabeth Gavino, fondatrice de Lewin & Gavino et courtier indépendant et agent général pour les régimes d’assurance-maladie. En savoir plus sur les finances personnelles :

4 conseils pour maximiser l’impact de vos dons caritatifs “Il n’y a rien de pire que de découvrir le 1er janvier que vos médicaments vous coûteront désormais 1 000 $ de plus par an”, a déclaré Gavino. Malgré la fréquence des changements apportés aux régimes chaque année, la plupart des bénéficiaires ne comparent pas leur couverture actuelle avec les autres régimes disponibles. Seulement 29% l’ont fait en 2020, selon un étude récente de la Fondation de la famille Kaiser. “Même sans modification apportée par leur régime ou sans changement d’état de santé, les bénéficiaires peuvent être en mesure de trouver un régime qui répond mieux à leurs besoins individuels ou qui réduit leurs débours”, indique l’étude.

Pour les 64,5 millions de bénéficiaires de Medicare – dont 56,6 millions sont âgés de 65 ans ou plus – cette période d’inscription actuelle est destinée à apporter des modifications liées aux plans de médicaments sur ordonnance (partie D) et aux plans Advantage (partie C). Les plans Advantage fournissent la partie A (couverture hospitalière) et la partie B (soins ambulatoires) et incluent généralement la partie D. Si vous êtes déjà inscrit à un plan Avantage ou à un régime d’assurance-médicaments, vous devriez avoir reçu un paquet expliquant les changements apportés à votre couverture pour 2023. Cela pourrait inclure des ajustements aux primes mensuelles, aux quotes-parts, aux franchises, à la coassurance ou à la limite maximale des déboursés, ou changements apportés à la couverture des médicaments. De plus, les médecins et autres fournisseurs de soins de santé changent de régime d’une année à l’autre, tout comme les pharmacies. Sachez que même si vous pouvez modifier votre plan Avantage entre le 1er janvier et le 31 mars si vous découvrez qu’il ne vous convient pas, ce n’est pas le cas pour les plans autonomes de la partie D.

Les Plans Avantage offrent plus d’avantages

Si vous achetez des plans d’avantages, vous constaterez peut-être qu’ils offrent généralement plus d’avantages supplémentaires, a déclaré Danielle Roberts, cofondatrice de la société d’assurance Boomer Benefits. De nombreux plans n’ont pas non plus de prime, bien que vous soyez toujours responsable de votre prime de la partie B. En plus des soins dentaires, de la vision et de l’ouïe ou de l’abonnement à la salle de sport, les extras pourraient inclure des éléments tels qu’un crédit – disons, 200 $ ou 400 $ par an – pour les médicaments en vente libre et autres fournitures de soins de santé ; un « rachat » de prime de la partie B, ce qui signifie que votre plan vous rembourse une partie ou la totalité de votre prime de la partie B, qui est 164,90 $ pour 2023 ; et le transport vers et depuis les rendez-vous chez le médecin ou d’autres prestataires. Cependant, bien que les avantages supplémentaires puissent être attrayants, il est important de savoir que ces extras peuvent changer d’année en année, a déclaré Roberts. Et, dit-elle, vous devez vous assurer que le régime répond à vos besoins médicaux avant d’envisager des prestations supplémentaires.

Voici les nouveautés de la couverture de la partie D

La loi sur la réduction de l’inflation, qui est entrée en vigueur en août, a introduit certains changements dans la couverture de la partie D. À partir du 1er janvier, il y aura un plafond mensuel de 35 $ sur le partage des coûts pour l’insuline dans le cadre de la partie D ; certains plans peuvent déjà offrir un plafond de 35 $. Les franchises de la partie D ne s’appliqueront pas non plus au produit d’insuline couvert. Pour les bénéficiaires qui prennent de l’insuline au moyen d’une pompe traditionnelle, qui relève de la partie B, la prestation commence le 1er juillet. De plus, il n’y aura plus de partage des coûts pour les inoculations recommandées en vertu de la partie D à compter du 1er janvier, y compris le vaccin contre le zona.