L’inscription ouverte à Medicare peut vous aider à réduire les coûts des soins de santé pour 2024

Andreswd | E+ | Getty Images

Les bénéficiaires de Medicare ont jusqu’au 7 décembre de modifier leur couverture Medicare en matière de santé et de médicaments sur ordonnance pour l’année à venir grâce à une inscription ouverte annuelle. Cette année, il y a encore plus de raisons d’y prêter attention, puisque l’aide financière pour la couverture des médicaments sur ordonnance devrait s’étendre à partir du 1er janvier, selon Meena Seshamanidirecteur du Center for Medicare au sein des Centers for Medicare et Medicaid Services. « Il est important que les gens vérifient s’ils pourraient être éligibles à une aide financière pour les aider à payer leurs primes, à payer leur quote-part », a déclaré Seshamani.

En savoir plus sur la planification de fin d’année Voici un aperçu de ce qu’il faut faire en matière de finances à l’approche de la fin de l’année :

À partir de 2024, les personnes confrontées à des coûts élevés de médicaments sur ordonnance n’auront plus rien à débourser de leur poche une fois qu’elles auront atteint le seuil de rentabilité. phase catastrophique de leurs prestationsa-t-elle noté, grâce à la nouvelle législation sur les médicaments d’ordonnance. Notamment, les bénéficiaires de Medicare qui prennent actuellement de l’insuline n’ont pas à payer plus de 35 dollars par mois pour les ordonnances couvertes. Ils peuvent également accéder gratuitement aux vaccins recommandés, a noté Seshamani. Il existe d’autres raisons pour lesquelles les bénéficiaires de Medicare devraient prêter attention à la période d’inscription annuelle cette année.

« L’inscription ouverte à Medicare est si importante parce que les options changent chaque année, et que les besoins de santé des gens ainsi que leur situation financière changent chaque année », a déclaré Seshamani. Pour les bénéficiaires, c’est l’occasion d’économiser. « Vous n’êtes jamais enfermé pendant plus de 12 mois », a déclaré Darren Hotton, directeur associé pour la santé communautaire et les avantages sociaux au Conseil national sur le vieillissement, un groupe de défense des Américains âgés. Voici les réponses à quelques questions principales pour vous aider à naviguer dans l’inscription ouverte annuelle à Medicare cette année.

Qu’est-ce que l’inscription ouverte annuelle à Medicare ?

L’inscription ouverte à Medicare permet aux bénéficiaires de rechercher des plans de santé et une couverture pour les médicaments sur ordonnance qui répondent mieux à leurs besoins. Notamment, les régimes d’assurance maladie et médicaments changent chaque année, les experts disent donc qu’il est sage de revoir vos sélections pour voir quels régimes correspondent à vos besoins en termes de coût et de couverture, ainsi que les prestataires et les pharmacies du réseau. Les bénéficiaires peuvent avoir la possibilité de passer d’un plan Medicare original, géré par le gouvernement fédéral, à un plan Medicare Advantage géré de manière privée, ou vice versa. Alternativement, ils peuvent changer de plan Medicare Advantage, a noté Hotton. Medicare d’origine comprend les parties A et B de Medicare. La partie A de Medicare couvre les soins fournis par les hôpitaux, les établissements de soins infirmiers qualifiés et les hospices, ainsi que certains soins de santé à domicile. Medicare Part B couvre les services médicaux, les soins ambulatoires, les fournitures médicales et les services préventifs.

Vous ne pouvez plus jamais entrer dans Medicare et dire : « J’ai fini ». Je choisis quelque chose et j’ai fini », parce que c’est toujours la mauvaise chose à faire. Darren Hotton directeur associé pour la santé et les avantages communautaires au Conseil national sur le vieillissement

Les bénéficiaires de Medicare d’origine peuvent choisir d’ajouter une couverture pour les médicaments sur ordonnance en souscrivant à un plan Medicare Part D, ou à une couverture supplémentaire pour les frais remboursables via l’assurance complémentaire Medicare ou Medigap. Alternativement, les bénéficiaires peuvent choisir un plan privé Medicare Advantage, qui fournit les parties A et B de Medicare, et peut également inclure une couverture pour la vue, les soins dentaires, l’audition et les médicaments sur ordonnance. « Vous ne pouvez plus jamais entrer dans Medicare et dire : ‘J’ai fini. Je choisis quelque chose et j’ai fini’, parce que c’est toujours la mauvaise chose à faire », a déclaré Hotton. « Vous devez décider quelle option vous convient le mieux », a-t-il déclaré. Commencez par vous demander si vous souhaitez Medicare avec une couverture supplémentaire Medicare comme celle de vos parents, ou si vous souhaitez une couverture comme celle qu’un employeur pourrait fournir, a déclaré Hotton.

Que dois-je prendre en compte lors de l’évaluation des options ?

Une grande partie de la décision dépend de la couverture et des coûts. Par exemple, selon Hotton, les gens changent souvent de forfait pour économiser sur les primes. La décision dépend également de ce dont vous avez personnellement besoin en matière de soins : les médecins ou les réseaux de soins que vous préférez, les ordonnances que vous souhaitez couvrir et la pharmacie où vous les faites généralement exécuter. « Même si vous êtes satisfait du plan dans lequel vous vous trouvez, il pourrait y avoir une meilleure option pour vous », a déclaré Seshamani. De nouveaux choix s’offrent peut-être à vous cette année, a-t-elle noté, en particulier à mesure que la nouvelle loi sur les drogues entre en vigueur. De plus, vous pourriez avoir droit à une aide financière. « Il est très important que chacun évalue ses options chaque année, car les options changent, votre santé peut changer et votre situation financière peut changer », a déclaré Seshamani.

Où dois-je m’adresser pour obtenir des conseils ?

Catherine Falls commerciale | Instant | Getty Images

Pour obtenir les meilleurs conseils, les experts recommandent de consulter des sources fiables. Les bénéficiaires peuvent consulter directement l’agence via Medicare.gov et 1-800-MÉDICAMENTa déclaré Seshamani. Il existe également une aide locale impartiale disponible via le programme d’assistance à l’assurance maladie de l’État, ou SHIP, via ShipHelp.org. En prenant rendez-vous avec votre bureau SHIP local, vous pouvez demander à un conseiller de vous aider à identifier les meilleurs plans pour vous pour l’année à venir, a déclaré Hotton, ancien directeur du SHIP pour l’Utah. Cela peut être fait en personne, par téléphone ou virtuellement. L’ensemble du processus peut prendre seulement 30 à 40 minutes, a-t-il déclaré.

Quels sont les signaux d’alarme à surveiller ?

De nombreuses publicités apparaissent pendant la saison d’inscription ouverte. Malheureusement, cela peut également inclure des pratiques marketing trompeuses, a déclaré Seshamani. Il est utile de vérifier si vos prestataires personnels et vos ordonnances peuvent être couverts par un certain plan, et comment ils se comparent à d’autres offres, via Medicare.gov ou votre bureau SHIP local via ShipHelp.org.

Quelles erreurs dois-je éviter ?

Lorsque vous achetez une couverture Medicare, il est utile de vous assurer que vous obtenez les meilleurs conseils. Vérifiez ce que les publicités ou les brochures commerciales vous disent avec vos propres recherches via Medicare ou SHIP. Méfiez-vous également des personnes auprès desquelles vous prenez conseil, a déclaré Hotton.

« Ce que vous ne voulez pas faire, c’est simplement vous lancer dans un plan Medicare Advantage parce que votre ami dit qu’il l’aime », a déclaré Hotton. Cela aide également à vérifier si la couverture que vous souhaitez est disponible à moindre coût ailleurs, a-t-il déclaré. « Vous payez la prime, vous voulez vous assurer d’avoir une très bonne couverture », a déclaré Hotton.

Dans combien de temps dois-je agir ?